Агроном назвал действенный способ борьбы с борщевиком

Специалист в сфере сельского хозяйства, агроном Владимир Викулов рассказал, как правильно бороться с борщевиком.

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Эксперт напомнил, что борщевик — это растение с кавказских гор. Его перенесли в среднюю полосу, где наблюдаются идеальные условия для распространения борщевика. В настоящее время одно растение дает несколько десятков тысяч семян при благоприятных условиях. Кроме того, оно создает большой запас семян в почве.

По словам Викулова, уничтожить растения можно только планомерной механической обработкой. Уничтожать необходимо всю площадь распространения сразу, в противном случае действия будут бессмысленны, передает издание «Невские новости».

В настоящее время в Северной столице борщевик растет на 40 гектарах территорий, подведомственных комитету по благоустройству. Специалисты рассчитывают окончательно победить борщевик в течение десяти лет, передает Царьград.