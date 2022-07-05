Чем на самом деле болеет малина, и как ей помочь

Если традиционная разовая малина сильно поражена щитовкой, возникает вопрос: можно ли ее реанимировать и каким образом.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Со слов главного агронома областного общества садоводов Татьяны Орловой, щитовка обычно бывает на плодовых растениях.

На яблоках, к примеру, появляются ярко-розовые маленькие точечки, а в центре их можно разглядеть щитовку, если взять лупу с хорошим увеличением. Щитовки сидят также очень густо весной на веточках, просто облепляют их, как маленькие черепашки. Это приводит к искривлению побегов.