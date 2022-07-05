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19 минут назад

Чем на самом деле болеет малина, и как ей помочь

Крестьянская жизнь

Если традиционная разовая малина сильно поражена щитовкой, возникает вопрос: можно ли ее реанимировать и каким образом.

Чем на самом деле болеет малина, и как ей помочь
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Со слов главного агронома областного общества садоводов Татьяны Орловой, щитовка обычно бывает на плодовых растениях.

На яблоках, к примеру, появляются ярко-розовые маленькие точечки, а в центре их можно разглядеть щитовку, если взять лупу с хорошим увеличением. Щитовки сидят также очень густо весной на веточках, просто облепляют их, как маленькие черепашки. Это приводит к искривлению побегов.

Зачастую щитовку путают с клопом-черепашкой. Он действительно любит обосноваться на малине. У него также на спине есть щиток, но это большой крупный жук. Если есть повреждения на малине, то вырезают такие побеги и сжигают, а новые зеленые в этом же году отрастут. Кроме того, нужно обработать малину любым инсектицидным препаратом.

Дом и сад,Алеся Котова,Татьяна Орлова,
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