10 основных правил работы с розами в июле

1. Примерно до 20-25 июля продолжайте кормить розы подкормками с высоким процентом азота (навоз, зеленые настои, перегной, нашатырный спирт, мочевина и так далее). После этого можно оставить примерно 2 месяца на вызревание новых побегов. Некоторые розоведы заканчивают с азотосодержащими до 15 июля.

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2. Для формирования крепких побегов, яркого и пышного цветения, формирования новых бутонов сейчас обязательно добавлять фосфор и калий. Это комплексные удобрения для растений (ому, фертика, кемира, плантафол и так далее, а также — зола, суперфосфат, гумат калия и другое).

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3. Чередуйте органические и минеральные, корневые и листовые подкормки. Такое чередование даст максимальный эффект. Розоведы советуют кормить розы один раз в 10-14 дней. Чаще — не стоит. При этом розы, посаженные в этом году в хорошо заправленную лунку, можно не кормить. Важно помнить, что передоз удобрений ещё хуже, чем его отсутствие.

4. Для новых посадок, слабых растений, при жаре или холодах - используйте антистресс — циркон , серебро медин, эпин.

5. Обязательно вовремя обрезайте все отцветшие бутоны (цветы) для формирования новых побегов.

6. Обязательно проводите обработки от болезней и вредителей — приходит время чёрной пятнистости, а ближе к концу июля начнется период мучнистой росы — делаем профилактические обработки.

Помним про баковые смеси. Облегчаем себе работу (объединяем средства: подкормка или стимулятор роста, и борьба с болезнями и вредителями).

7. Не забывайте устанавливать опоры и кустодержатели для плетистых роз, шрабов, а также сортов, которые «разваливаются» . Иначе побеги, которые вы так долго ждали, может сломать их собственная тяжесть или резкий порывистый ветер .

8. Продолжайте мульчировать почву свежескошенной травой, сеном и соломой. Защищайте розы от сорняков, следите за их питанием, берегите от солнца.

9. Конец июня — начало июля — отличное время для черенкования роз. Видео как черенковать розы есть на сайте Росток и в рубрике «видео» в группе ВК.