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3 часа назад

Помогает ли прищипывание малины получить хороший урожай

Крестьянская жизнь

В целях повышения урожайности некоторые садоводы прищипывают малину. Действительно ли этот метод приводит к положительному результату?

Помогает ли прищипывание малины получить хороший урожай
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Это так называемое выращивание малины с обрезкой. В начале июня прищипывают зеленые побеги, которые будут плодоносить на следующий год. Они дают боковые побеги, и на них будет дополнительный урожай в следующем сезоне. Одревесневшие побеги обрезать нельзя, это приведет к потере урожая на верхушках побегов, а новые уже не отрастут.

Иногда садоводы спрашивают о малиновом дереве, как его вырастить. Так вот любой сорт малины можно вырастить малиновым деревом – не в один побег, а прищипывая побеги. В итоге получается разветвленная раскидистая крона с дополнительным урожаем. Потому этот метод действительно эффективен и приводит к положительному результату.

Дом и сад,Алеся Котова,
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