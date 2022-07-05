Помогает ли прищипывание малины получить хороший урожай

В целях повышения урожайности некоторые садоводы прищипывают малину. Действительно ли этот метод приводит к положительному результату?

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Это так называемое выращивание малины с обрезкой. В начале июня прищипывают зеленые побеги, которые будут плодоносить на следующий год. Они дают боковые побеги, и на них будет дополнительный урожай в следующем сезоне. Одревесневшие побеги обрезать нельзя, это приведет к потере урожая на верхушках побегов, а новые уже не отрастут.