Как навсегда избавиться от колорадского жука на грядках

Колорадский жук – просто чемпион по прожорливости и выживаемости одновременно. Не покладая своих лапок, он практически сутками грызет ботву картофеля, не забывая при этом активно размножаться и увеличивать свою колонию. По своему происхождению «колорадец» – просто один из видов жуков-листоедов. Впервые фермеры с ним встретились в штате Колорадо, где колонии этих насекомых опустошили целые поля картофеля. Узнать вредителя легко по бледно-оранжевым полосам на крыльях.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

Для того, чтобы обеспечить выживаемость вида, самка откладывает за раз от 25 до 80 яичек. Излюбленное место кладки – обратная сторона листьев картофельного куста. Всего через пять дней вылупляются личинки, которые обладают недюжинным аппетитом, за короткое время они полностью сгрызают все листья на кусте, оставляя лишь твердые прожилки. За сезон одна только самка колорадского жука может отложить до 1200 яиц.

Видео дня

Не успели обработать грядки от личинок – значит они углубятся в землю и окуклятся, чтобы спустя 15–20 дней вылететь взрослыми и очень голодными жуками.

Появиться на поле вредитель может очень неожиданно и в любой момент. Благодаря строению, жуки в состоянии массово перелетать на расстояние в несколько десятков километров.

Избавиться от колорадов непросто, но возможно. Главное – сразу принимать меры, как только на кустах замаячили черно-желтые жуки.

Биоактивные препараты

Считаются наиболее экологичными для растений и самой почвы. Ученые вычислили естественных врагов жука – патогенные грибки и культуры бактерий, и на основе их создали защитные вещества. Стоит обрызгать кусты, как жук съест обработанные листики, бактерии попадут к нему в организм и сделают свое дело.

Но вот на кладки яиц вредителей такие препараты не действуют. Погибнут только взрослые особи и личинки. А спустя время снова вылупится новая колония. Поэтому обрабатывать биопрепаратами посадки придется регулярно.

Еще один минус – высокая устойчивость жуков к болезням. Со временем, за 2–3 сезона, они могут мутировать и стать невосприимчивы к таким веществам. Поэтому старайтесь чередовать средства защиты. Если в один сезон применяли грибки, в другой используйте бактерии.

Ядохимикаты

Наиболее эффективный, но и самый токсичный способ. Применяются только в тех случаях, когда не помогли другие средства. Обычно в их основе содержатся яды паралитического действия. Применять их надо с соблюдением правил безопасности:

- использовать защитный костюм, респиратор и перчатки;

- средство наливать в специальный опрыскиватель, который больше нигде не применяется;

- обрабатывать грядки рано утром или вечером в сухую погоду без ветра;

- убирать урожай можно не ранее, чем через месяц, пока из почвы не выйдут токсины.

Если вы летом живете на даче и у вас есть возможность уделять участку достаточно времени, то можно обойтись и народными средствами борьбы с колорадским жуком. Травить растения и землю при этом не придется.

Ручной сбор

Самый популярный и безопасный способ. Жуки не слишком активны, особенно, когда едят. Поэтому взрослые особи и личинки собирают руками в жестяную банку, а листики с кладкой личинок обрывают. Собранных жуков можно сжечь или залить концентрированным солевым раствором. Обходить грядки придется дважды в день, чтобы не пропустить прилет колонии, поэтому способ больше подходит для небольшого участка.

Опудривание

После росы или дождя каждый куст осыпают березовой золой, чтобы она прилипла к листочкам. Процедуру повторяют дважды в месяц. Также можно использовать и кукурузную муку – при попадании в желудок насекомого она разбухает и вызывает его гибель.

Опрыскивание

Заполните большую кастрюлю-выварку свежей или сухой травой чистотела. Залейте водой и кипятите 15–20 минут. После остывания разведите в пропорции 0,5 литра отвара на 10 литров воды. Затем тщательно опрыскайте каждый куст. Также хорошо себя зарекомендовала полынь. На стакан древесной золы берут 300 г измельченной полыни. Все хорошо перемешивают и заливают 10 литрами кипятка, настаивают 3–4 часа, процеживают.