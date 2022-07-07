Как не нажить проблем со здоровьем на дачных грядках: советы врача

Лето – любимое время дачников. Однако многие огородники, с любовью возделывая свой участок, могут не рассчитать свои силы и в итоге получить проблемы со здоровьем. Каких простых правил следует придерживаться, чтобы этого не произошло, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова.

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По словам медика, следует помнить, что время максимальной солнечной активности с 10:00 до 16:00 лучше посвятить делам в доме, а не работам на земле.

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«Если вам предстоит копать землю или выполнять иные серьезные нагрузки, то перед началом работ лучше сделать легкую разминку. Также рекомендуется избегать физических нагрузок в первые час–полтора после приема пищи», – посоветовала Кожевникова.

Важно, по ее словам, в жару соблюдать питьевой режим. Однако с осторожностью в этом вопросе надо быть людям с гипертонией, заболеваниями почек и сердечной недостаточностью.«В этих случаях избыток воды может стать причиной чрезмерной нагрузки на сердечно-сосудистую систему, что в свою очередь способно привести к гипертоническому кризу и к ухудшению течения ишемической болезни сердца», – пояснила врач.

Поднимать тяжелые вещи, в том числе сумки, желательно с прямой спиной. В противном случае можно повредить связки, межпозвоночные диски и спровоцировать обострение болей в спине. Серьезную нагрузку испытывает организм и при рыхлении грядок, посеве семян, высадке рассады.

«Поза с опущенной вниз головой опасна в первую очередь тем, что при резком выпрямлении может появиться головокружение, вплоть до обморока. А затем последует резкий скачок артериального давления, способный спровоцировать не только общее ухудшение самочувствия, но и инсульт. Поза на корточках лишь немногим лучше, поскольку в таком положении нагрузке подвергаются коленные и тазобедренные суставы, а риск их травмирования существенно возрастает», –предупредила Кожевникова.

Специалист посоветовала заниматься этими видами работ на грядках, сидя на небольшой скамеечке. В таком случае уменьшится нагрузка на поясницу и минимизируются риски ухудшения состояния здоровья.