Реальные отзывы: блендеры для смузи и пюре

Для многих людей блендеры настолько же важны на кухне, как и микроволновая печь. Этот гаджет может пюрировать овощи в суп, измельчать орехи в масло или замороженные ягоды в смузи. О том, какие блендеры подойдут для приготовления холодных вкусных летних смузи и других блюд, читайте в обзоре "Рамблера"

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Лучшие блендеры для смузи позволяют быстро приготовить напиток и легко моются после этого. В зависимости от ваших предпочтений, вам также может понадобиться что-то с предустановленными режимами для простого смешивания смузи одним нажатием.

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Из чего состоит В корпусе находится двигатель. Контейнер для пищевых продуктов соединяется с двигателем и содержит съемные лезвия.;

Двигатель блендера обеспечивает мощность, необходимую для вращения лезвий и измельчения продуктов;

Лезвия режут пищу по мере ее движения внутри блендера

Как работает блендер

Когда пользователь нажимает кнопку на блендере, мотор активируется. Затем двигатель приводит в движение соединенные с ним острые лезвия. Лезвие втыкается в пластиковую или стеклянную банку, вращаясь вокруг компонентов. Вращаясь, лезвия измельчают продукты.

Чем отличаются погружные блендеры?

Погружной блендер не имеет собственной емкости для смешивания, как обычный блендер. Вместо этого, вращающееся металлическое лезвие прикрепляется к концу самого блендера, и вы просто погружаете его в свою емкость с ингредиентами.

Чтобы использовать погружной блендер, пользователь удерживает переключатель нажатым в течение всего времени, пока происходит смешивание. Это требует ваших усилий, держать его в руке, нажимая кнопку, сложнее, чем просто нажать кнопку на стационарном блендере.

Погружные блендеры смешивают слишком большие объемы (то, что не вмещается в чашу) или, наоборот, слишком маленькие. Портативный прибор особенно удобен для измельчения орехов или приготовления небольшого количества заправки для салата. Однако, если для вас важна мощность блендера , погружной блендер может не подойти, поскольку он больше подходит для легкого "перемалывания".

Популярные модели

Мы рассмотрели отзывы на популярные модели блендеров, опубликованные россиянами на маркетплейсах.

Одной из популярных моделей блендеров в бюджетном сегменте считается Scarlett SC-HB42F62. Большинство покупателей считают, что для своей стоимости 1000 -2000 рублей, он отлично справляется с задачами, но в его надежности стоит сомневаться:

"Классный аппарат, быстро перемалывает овощи и ягоды, для пюре и домашних смузи идеален. По мне, немного коротковаты лезвия погружного блендера, зеленый лук частями застревает...";

"Все работает хорошо, но, ожидаемо, не очень надежный пластик. Думаю, будет ломаться...".

Стационарный блендер Moulinex BlendForce 2 LM420110 будет стоить дороже, но большинству покупателей он приходится по вкусу. В основном, выделяют мощность и удобство.

"Работает отлично, объем чаши большой, имеются присоски, такие что с трудом отрывается от стола, мороженые ягоды перемалывает без труда. Со льдом не экспериментировала пока. Шумноват, конечно, пока детки спят использовать не буду, но это не критично".

Из более дорогих моделей популярностью пользуется погружной блендер GARLYN HB-320.

В эту модель входят нож-измельчитель, венчик, чаша-измельчитель, насадка-блендер. Здесь пользователи отмечают большое количество насадок, высокую функциональность и качество.

"Очень классный блендер, мощный и не слишком громкий. Самое интересное наблюдение - насадки обоих блендеров имеют одинаковые, стандартные отверстия для крепления. Выбирала изначально с функцией нарезки кубиком и шинковки - но руки до сих пор не дошли до этой функции, чтобы ее опробовать. Блендер и так стал незаменимым помощником при готовке. Служит верой и правдой уже два месяца - все не могу нарадоваться.

В сравнении с другими моделями и фирмами - у данной модели один из самых больших наборов дополнительных насадок. Для меня большим счастьем стало обладать насадкой в виде миксера. Очень удобно для приготовления блинчиков и выпечки...!"