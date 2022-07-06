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1 час назад

Дачникам на заметку: как правильно подкармливать помидоры

Крестьянская жизнь

Из нашего материала вы узнаете три рецепта эффективной подкормки помидоров.

Дачникам на заметку: как правильно подкармливать помидоры
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь
  1. Добавьте в ведро воды 4 капли йода и поливайте помидоры этим раствором раз в неделю. Такая подкормка помогает томатам созревать раньше и делает плоды крупнее.
  2. Заполните 200-литровую бочку листьями крапивы и одуванчиков на 1/3. После добавьте туда ведро навоза и налейте в бочку воды до краев. Накройте емкость пленкой на 10 дней.

По истечении этого времени снимите всплывшее содержимое в бочке и добавьте в нее раствор «Гумат+7». Теперь разбавьте раствор водой (1:10). Этот способ удобрения повышает урожайность томатов и укрепляет их здоровье.

Смешайте 3 л воды с 20 каплями йода. Добавьте литр сыворотки и поливайте помидоры этим раствором. Это способ помогает бороться с вредителями томатов и ускоряет созревание плодов, говорится в статье сообщества Dacha_sadovod.

Дом и сад,Алеся Котова,
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