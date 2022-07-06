Дачникам на заметку: как правильно подкармливать помидоры

Из нашего материала вы узнаете три рецепта эффективной подкормки помидоров.
По истечении этого времени снимите всплывшее содержимое в бочке и добавьте в нее раствор «Гумат+7». Теперь разбавьте раствор водой (1:10). Этот способ удобрения повышает урожайность томатов и укрепляет их здоровье.
Смешайте 3 л воды с 20 каплями йода. Добавьте литр сыворотки и поливайте помидоры этим раствором. Это способ помогает бороться с вредителями томатов и ускоряет созревание плодов, говорится в статье сообщества Dacha_sadovod.