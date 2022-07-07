Блогер показала, как затереть царапину в деревянном полу

Блогер из США по имени Тейлор предложила подписчикам использовать грецкий орех для затирки царапин в деревянном полу. Об этом сообщает The Sun.

Эксперт по уборке поделилась умным приемом в своем личном блоге под названием "Стиль Тейлор". Она рассказала, что грецкий орех удаляет царапины с деревянного пола без следа. Для применения лайфхака следует разбить грецкий орех и потереть царапину кусочком ядра.

"Затем протрите все это влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Повторите шаги столько раз, сколько необходимо, пока [царапина] полностью не исчезнет", — объяснила эксперт.