Блогер показала, как затереть царапину в деревянном полу

Блогер из США по имени Тейлор предложила подписчикам использовать грецкий орех для затирки царапин в деревянном полу. Об этом сообщает The Sun.
Эксперт по уборке поделилась умным приемом в своем личном блоге под названием "Стиль Тейлор". Она рассказала, что грецкий орех удаляет царапины с деревянного пола без следа. Для применения лайфхака следует разбить грецкий орех и потереть царапину кусочком ядра.
"Затем протрите все это влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Повторите шаги столько раз, сколько необходимо, пока [царапина] полностью не исчезнет", — объяснила эксперт.
Пользователи соцсетей были ошеломлены простым приемом. Один из них написал в комментариях принцип действия лайфхака: "Все дело в масле, которое содержится в орехе. Вообще подойдет любое масло. Чаще всего я использую оливковое. Работает так же, как и грецкий орех".