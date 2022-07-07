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1 час назад

Блогер показала, как затереть царапину в деревянном полу грецким орехом

Газета.Ruиещё 1

Блогер из США по имени Тейлор предложила подписчикам использовать грецкий орех для затирки царапин в деревянном полу. Об этом сообщает The Sun.

Блогер показала, как затереть царапину в деревянном полу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперт по уборке поделилась умным приемом в своем личном блоге под названием "Стиль Тейлор". Она рассказала, что грецкий орех удаляет царапины с деревянного пола без следа. Для применения лайфхака следует разбить грецкий орех и потереть царапину кусочком ядра.

"Затем протрите все это влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Повторите шаги столько раз, сколько необходимо, пока [царапина] полностью не исчезнет", — объяснила эксперт.

Пользователи соцсетей были ошеломлены простым приемом. Один из них написал в комментариях принцип действия лайфхака: "Все дело в масле, которое содержится в орехе. Вообще подойдет любое масло. Чаще всего я использую оливковое. Работает так же, как и грецкий орех".

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