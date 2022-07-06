Британцам объяснили, как хранить зелень

Эксперт по потребительским товарам Элис Бир поделилась лайфхаками для хранения разнообразной зелени с изданием Express.

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Так, по ее словам, петрушка, базилик, кинза будут храниться до двух недель, если поставить их в банку с водой.

«Отрежьте кончики, поставьте травы в банку с пресной водой и регулярно меняйте в ней воду. Они продержатся в холодильнике пару недель», — объяснила эксперт.

А чтобы зелень хранилась еще дольше, Элис Бир предложила надеть сверху полиэтиленовый пакет. Она использовала пакет с застежкой-молнией, который не закрыла до конца.

«Так можно контролировать влажность и возможное окисление. Травы не будут портиться в течение месяца», — отметила Бир.