На что обратить внимание при выборе полотенцесушителя

Не так давно полотенцесушители были особенностью роскошных отелей, спа-салонов и больших жилых помещений — это точно, их нельзя было увидеть в обычной ванной комнате. Перенесемся в 2021 год, и они станут обычным явлением в домах всех форм и размеров, и легко понять, почему. Полотенцесушитель не просто поддерживает температуру полотенец: он может обогревать всю ванную комнату и одновременно выступать в качестве великолепного элемента дизайна.

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Если вы планируете расширить свое жилое пространство с помощью вешалки для полотенец с подогревом, то вы можете по-настоящему повеселиться, выбирая стили и отделку, чтобы привнести в свой дом ощущение уютного убежища. А сюда можно обратиться, чтобы подобрать нужную модель.

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Полотенцесушители бывают электрическими или водяными. Во-первых, вы должны учитывать источники электроэнергии и воды, чтобы убедиться, что ваш полотенцесушитель может быть подключен к водопроводу при принятии решения о размещении.

Самым популярным выбором полотенцесушителей являются электрические проводные модели. Их очень легко установить, и все, что им нужно, — это щелчок переключателя, чтобы начать работу. Электрические полотенцесушители также доступны с программируемыми контроллерами на семь дней, поэтому они удобны и могут быть запрограммированы на включение, когда они вам нужны.

Если вы выбираете гидравлическую модель, вам нужно будет подключить полотенцесушитель к водопроводу вашего дома или квартиры. Вы можете установить трубы через стену или пол, поэтому рекомендуется понять, какой вариант лучше, прежде чем принимать решение.

Есть три ключевых момента, о которых вы (и ваш сантехник) должны знать при заказе и подготовке к черновой установке водяного полотенцесушителя:

— Он должен быть в замкнутом контуре, чтобы приспособить антикоррозийный ингибитор, который вам нужно будет добавить в контур (закрытая система водоснабжения не питает ваши краны или бытовые приборы — это специальный контур, который обеспечивает только отопление и обычно имеет внутри раствор на основе гликоля);— температура воды должна быть около 70 градусов по Цельсию;— вам нужно будет заказать комплект клапанов и установочный пакет, чтобы укомплектовать полотенцесушитель.