Реальные отзывы: почему в каждом доме нужен увлажнитель воздуха

Вы когда-нибудь просыпались утром с ощущением, что кожа стянута, а рот набит ватой? Постоянно держите под рукой гигиеническую помаду? Заметили, что полы скрипят и мебель трескается раньше времени? Если что-то из этого звучит знакомо, вам может пригодиться увлажнитель воздуха. О том, зачем они нужны, как работают и что о них думают российские пользователи, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Flickr Flickr

Что это такое

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Увлажнитель — это гаджет, который используется для повышения влажности в доме. До технического прогресса люди решали эту проблему разными способами — кипятили кастрюлю воды и оставляли испаряться или развешивали мокрые полотенца у вентиляционного отверстия. Однако, сейчас такие лайфхаки уже не нужны.

Влажность отображает количество воды, присутствующей в настоящее время в воздухе. В пустыне уровень влажности будет очень низким, а на побережье летом уровень влажности может достигать точки росы —температуры воздуха, при которой содержащийся в нем пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу.

Относительная влажность — это соотношение количества воды в воздухе с тем количеством воды, которое воздух может удерживать в целом. Таким образом, если влажность составляет 50 %, воздух удерживает половину воды, которую он способен удерживать. Относительная влажность окружающего нас воздуха влияет на то, насколько нам комфортно и сколько влаги получает и испаряет наша кожа.

Что бывает, если влажность низкая

Низкая влажность может иметь ряд вредных последствий для человека. Одним из наиболее очевидных эффектов является иссушение слизистых оболочек. Вы можете также заметить, что ваши губы трескаются, кожа начинает чесаться, а горло становится сухим и воспаленным по утрам.

Эти проблемы усугубляются зимой, когда влажность ниже из-за более низких температур. В таком случае увлажнитель воздуха станет оптимальным решением.

Низкая влажность также может увеличить статическое электричество в вашем доме. Этот статический заряд накапливается на коже, когда вы находитесь в сухом воздухе. Затем каждый раз, когда вы прикасаетесь к чему-то металлическому, это электричество попадает в проводящий материал, вызывая у "разряд".

При этом низкая влажность может сделать квартиру холоднее, чем она есть на самом деле. Низкая влажность также вытягивает влагу из дерева, что приводит к усадке или деформации пола и мебели. Вы можете заметить, что обои начинают отклеиваться по краям, полы скрипят и мебель трескается.

Кроме того, если вы страдаете от синусовых головных болей или насморка, увлажнитель воздуха может помочь облегчить их . Влажность успокоит раздраженные голосовые связки и избавит от сухого кашля. Однако увлажнитель, ни в коем случае, не панацея, и если эти проблемы сохраняются, следует обратиться к врачу.

Из чего состоит

Существует несколько различных типов увлажнителей, в том числе испарительные, паровые и ультразвуковые.

Устройство увлажнителей сильно различается в зависимости от типа, но все они имеют несколько общих черт. Во-первых, все они будут имеют какой-то резервуар для воды, обычно расположенный в нижней части устройства. Это жидкость, из которой увлажнитель будет вытягивать влагу, которая затем рассеется по дому.

Увлажнитель также часто включает в себя вентилятор или паровую струю. Это помогает быстрее рассеивать влагу, образующуюся в доме, обеспечивая оптимальный уровень влажности. Многие современные модели оснащены ультрафиолетовым светом, который обрабатывает воду, уничтожая бактерии.

Испарительный увлажнитель

Одной из самых простых моделей увлажнителей является испарительный увлажнитель. Вместо использования тепла или чего-либо другого они просто полагаются на науку.

Испарительный увлажнитель включает впитывающий фильтр и вентилятор для лучшего рассеивания влаги в воздухе. Эти увлажнители являются саморегулирующимися, то есть они сами регулируют количество влаги, которое они поддерживают.

Паровой увлажнитель

Паровой увлажнитель — это тип теплового увлажнителя. Это устройство кипятит воду, а затем выпускает пар в комнату.

Паровые увлажнители являются одними из самых простых моделей и, как правило, наиболее доступны по цене. В такие модели можно добавить лечебные ингаляторы или эфирные масла для более терапевтического эффекта. Однако эти увлажнители сильно нагреваются, поэтому они не лучший вариант, если в доме есть маленькие дети.

Ультразвуковой увлажнитель

Ультразвуковой увлажнитель использует вибрацию для создания прохладного тумана, который добавляет влажности в комнату. Устройство содержит металлическую диафрагму, которая вибрирует с высокой частотой, как у мощного динамика. Это создает капли воды, которые могут подниматься в воздух в виде прохладного тумана.

Несмотря на метод, который используют эти увлажнители, они совершенно бесшумны. Они также прохладны, что делает их безопасными для домов с маленькими детьми. Однако, если в вашей воде есть какие-либо минералы или бактерии, они будут распыляться в воздухе вместе с ней, создавая пыль или раздражая аллергию.

Какой тип выбрать

Какой тип увлажнителя вы используете, зависит от вашей ситуации и ваших потребностей. Если в доме постоянно есть маленькие дети, скорее всего, вам подойдет ультразвуковой увлажнитель. Все они работают прохладно и не несут риска ожогов.

Если у вас сильная аллергия и астма, то вам может подойти паровой увлажнитель воздуха. Эта модель кипятит воду во время работы, что может убить любые бактерии, которые осели в воде.

Однако серьезным риском при использовании увлажнителей является плесень или бактерии. Резервуар для воды стоит мыть часто, чтобы предотвратить рост плесени, грибка и бактерий в внутри. Также нужно держать настройки увлажнителя достаточно низкими, чтобы предотвратить образование конденсата на стенах и способствовать росту плесени в гипсокартоне.

Модели

Популярностью у покупателей пользуются модели в разных ценовых сегментах.

Например, DEERMA DEM-F628S Российская версия (экосистема XIAOMI). Его цена варьируется от двух до трех тысяч рублей, но большинство отзывов, определенно положительные:

"Очень доволен. Дизайн превосходный, приятный. Удобное сенсорное управление управление и простая эксплуатация";

"Хороший увлажнитель, быстро разобралась как работает. Со своей задачей справляется на 10/10. Ароматические масла на водной основе добавляйте, и будет вам счастье";

"Отлично, мне понравился. воды вокруг не создает, распыление мелкодисперсное, работает максимально тихо.".

Дороже будет стоить другая популярная модель Electrolux EHU-5010D TopLine (6-7 тысяч рублей). Пользователи отмечают хорошую мощность и приятное преображение воздуха дома:

"Очень приятная штука. Сначала не понимаешь, в чем суть, потом уже сложно без него. Приходишь с работы, включаешь, 2 минуты и чувствуешь как просыпается нос, открываются запахи, дышать становится легко. Прекрасно функционирует в режиме ароматизатора...

Заливается удобно, ничего открывать не надо, просто аккуратно сверху. Главное не ронять сам девайс. Пар из аппарата идет не мокрый. Он как бы распыляет молекулы воды, не испаряет.

Если включить на полную и оставить на ночь, утром можно проснуться в хамаме или тропическом лесу, по ощущениям. Не хватает ему еще пульта дистанционного".

Еще одна модель ROYAL Clima серии Sanremo, RUH-S380/3.0M-BU, подходит для небольших комнат и стоит около двух тысяч рублей. Работает, судя по отзывам, хорошо: