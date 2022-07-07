Как избавиться от муравьев дома или в саду: быстрые и эффективные средства

Вообще-то каждый муравей прекрасен сам по себе, но, когда они собираются вместе, становятся неиллюзорной угрозой всем, кто окажется на их пути. «Рамблер» рассказывает, как избавиться от муравьев в квартире, в доме, в огороде и какие средства могут в этом помочь.

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Как избавиться от муравьев дома

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Важно знать, что от человека муравьям нужна только еда. Если вы следите за чистотой: сразу моете посуду, убираете крошки со стола, регулярно подметаете и пылесосите — муравьям просто нечего у вас делать. Однако в редких случаях они могут к вам прийти, даже если вы настоящий рыцарь чистоты и порядка. Например, от соседей, который затеяли борьбу с насекомыми, или с улицы, если зацепятся за вашу одежду или обувь.

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Проследите за тем, чтобы убрать из открытого доступа все, что может заинтересовать муравьев. Не храните крупы в пакетах, пересыпайте их в специальные емкости для сыпучих продуктов, убирайте приправы или в коробку с крышкой, или рассыпьте по баночкам.

Избавиться от муравьев можно попробовать с помощью народных средств.

Борная кислота

Первое средство, которое вспоминается, когда речь заходит о борьбе с муравьями. Борную кислоту можно смешать со сладкой водой, разлить по блюдечкам и расставить там, где вы встречали муравьев. Также можно добавить раствор борной кислоты в картофельное пюре, скатать шарики, разложить, где это возможно. Муравьи найдут угощение, съедят сами и отнесут в гнездо. Борная кислота разрушает органы пищеварения муравьев, из-за чего они погибают.

Бура

Работает так же, как и борная кислота. Нужно смешать с приманкой, разложить по разным уголкам квартиры. Через некоторое время муравьи пропадут.

Уксус

Резкий уксусный запах сбивает муравьев со следа и дезориентирует в пространстве. Ваша задача найти муравьиные тропы, если муравьев действительно много, это не составит труда. Распылите столовый уксус там, где вы видели муравьев. Это их отпугнет, и они не будут приходит в ваш дом в поисках еду.

Нашатырный спирт

Применяется с той же целью, что и столовый уксус. Но будьте осторожны, защитите органы дыхания, когда будете применять препарат.

Сода

Соду смешивают с сахаром в пропорции один к одному и добавляют немного воды, чтобы получилась густая паста. Приманку оставляют в местах, где муравьи чаще всего появляется.

Что еще

На самом деле использовать можно массу средств, которые имеют достаточно резкий запах. Их нужно применять там, где муравьи были замечены. Это может быть:

чеснок,

ватные шарики, пропитанные эфирными маслами,

пряные травы и специи — лаванда, мята, ромашка, молотая корица, острый перец.

Химические препараты

Если возиться с народными средствами не хочется, можно выбрать специальный препарат. Существуют такие средства:

ловушки — они безопасны для взрослых, детей и животных, поскольку сильнодействующее вещество находится внутри. муравей заползает в ловушку, а затем на своих лапках и туловище несет отраву в гнездо; гели и порошки — это и приманка, и пища. Муравьи едят сами, а затем кормят им тех, кто остался в гнезде. Таким образом уничтожается вся колония; мелки — эффективны, если муравьи приходят к вам иногда, а их гнездо находится за пределами вашей квартиры. Это средство используется по периметру помещения. Муравей пересекает линию, оставленную мелком, и получает дозу отравляющего вещества, которое действует сначала на него, а затем на тех, к кому он вернется в гнездо; спреи — такие препараты нужно наносить непосредственно на гнездо.

Как избавиться от муравьев в саду

При назначении препаратов врачи обычно руководствуются тем, что польза препарата должна быть выше, чем возможный риск. Применительно к садовому участку: подумайте, а так ли нужно избавляться от муравьев, ведь на самом деле они могут быть полезными. Они уничтожают вредных насекомых и паразитов, а сами могут служить пищей для некоторых птиц, которые кроме муравьев могут уничтожать гусениц и других вредителей сада.

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Осмотрите внимательно все культурные растения на участке, если на деревьях и кустарниках нет тли, которую активно поддерживают муравьи, а на грядках нет муравейников, бороться с муравьями не нужно, их можно оставить в покое. Вряд ли они живут на вашем участке, скорее всего просто иногда забредают в поисках пищи. Если же листья плодовых культур печально скручены, а прямо из куста клубники торчит муравейник, стоит предпринять меры для уничтожения садовых муравьев.

Известь

Этот способ особенно хорош, если почва отличается повышенной кислотностью. Известь можно рассыпать вокруг кустов, при этом листву стоит прикрыть так, чтобы на нее не попала известковая пыль. А стволы деревьев нужно обрабатывать каждый год краской или побелкой с содержанием извести.

Ловчий пояс

Этот способ хорош для борьбы с муравьями на деревьях. Ворсистую ткань можно пропитать солидолом или машинным маслом. Муравьи не будут заползать на деревья, а тля без муравьев пропадет сама собой.

Соль и сода

Если вы нашли муравейник, засыпьте его солью и/или содой.

Кипяток

Им также можно залить муравейник, но имейте в виду, чайника вам не хватит, вскипятить нужно ведро. Если рядом есть культурные растения, этот способ борьбы с муравьями не подойдет.

Карболка

Места скопления муравьев можно обработать специальным раствором. На десять литров воды нужно взять 400 г хозяйственного мыла, 2 столовые ложки карболовой кислоты и 10 столовых ложек керосина.

Если вас покусали муравьи

Некоторые муравьи очень больно кусаются. Чтобы снять зуд, место укуса можно обработать любым средством, содержащим спирт, а после сделать прохладный компресс раствором соды. Если появился небольшой отек, его можно обработать мазью с антигистаминным веществом. Если отек увеличивается, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные последствия для организма.