Как избавиться от муравьев дома или в саду: быстрые и эффективные средства

Вообще-то каждый муравей прекрасен сам по себе, но, когда они собираются вместе, становятся неиллюзорной угрозой всем, кто окажется на их пути. «Рамблер» рассказывает, как избавиться от муравьев в квартире, в доме, в огороде и какие средства могут в этом помочь.
Важно знать, что от человека муравьям нужна только еда. Если вы следите за чистотой: сразу моете посуду, убираете крошки со стола, регулярно подметаете и пылесосите — муравьям просто нечего у вас делать. Однако в редких случаях они могут к вам прийти, даже если вы настоящий рыцарь чистоты и порядка. Например, от соседей, который затеяли борьбу с насекомыми, или с улицы, если зацепятся за вашу одежду или обувь.
Проследите за тем, чтобы убрать из открытого доступа все, что может заинтересовать муравьев. Не храните крупы в пакетах, пересыпайте их в специальные емкости для сыпучих продуктов, убирайте приправы или в коробку с крышкой, или рассыпьте по баночкам.
Избавиться от муравьев можно попробовать с помощью народных средств.
Первое средство, которое вспоминается, когда речь заходит о борьбе с муравьями. Борную кислоту можно смешать со сладкой водой, разлить по блюдечкам и расставить там, где вы встречали муравьев. Также можно добавить раствор борной кислоты в картофельное пюре, скатать шарики, разложить, где это возможно. Муравьи найдут угощение, съедят сами и отнесут в гнездо. Борная кислота разрушает органы пищеварения муравьев, из-за чего они погибают.
Работает так же, как и борная кислота. Нужно смешать с приманкой, разложить по разным уголкам квартиры. Через некоторое время муравьи пропадут.
Резкий уксусный запах сбивает муравьев со следа и дезориентирует в пространстве. Ваша задача найти муравьиные тропы, если муравьев действительно много, это не составит труда. Распылите столовый уксус там, где вы видели муравьев. Это их отпугнет, и они не будут приходит в ваш дом в поисках еду.
Применяется с той же целью, что и столовый уксус. Но будьте осторожны, защитите органы дыхания, когда будете применять препарат.
Соду смешивают с сахаром в пропорции один к одному и добавляют немного воды, чтобы получилась густая паста. Приманку оставляют в местах, где муравьи чаще всего появляется.
На самом деле использовать можно массу средств, которые имеют достаточно резкий запах. Их нужно применять там, где муравьи были замечены. Это может быть:
Если возиться с народными средствами не хочется, можно выбрать специальный препарат. Существуют такие средства:
При назначении препаратов врачи обычно руководствуются тем, что польза препарата должна быть выше, чем возможный риск. Применительно к садовому участку: подумайте, а так ли нужно избавляться от муравьев, ведь на самом деле они могут быть полезными. Они уничтожают вредных насекомых и паразитов, а сами могут служить пищей для некоторых птиц, которые кроме муравьев могут уничтожать гусениц и других вредителей сада.
Осмотрите внимательно все культурные растения на участке, если на деревьях и кустарниках нет тли, которую активно поддерживают муравьи, а на грядках нет муравейников, бороться с муравьями не нужно, их можно оставить в покое. Вряд ли они живут на вашем участке, скорее всего просто иногда забредают в поисках пищи. Если же листья плодовых культур печально скручены, а прямо из куста клубники торчит муравейник, стоит предпринять меры для уничтожения садовых муравьев.
Этот способ особенно хорош, если почва отличается повышенной кислотностью. Известь можно рассыпать вокруг кустов, при этом листву стоит прикрыть так, чтобы на нее не попала известковая пыль. А стволы деревьев нужно обрабатывать каждый год краской или побелкой с содержанием извести.
Этот способ хорош для борьбы с муравьями на деревьях. Ворсистую ткань можно пропитать солидолом или машинным маслом. Муравьи не будут заползать на деревья, а тля без муравьев пропадет сама собой.
Если вы нашли муравейник, засыпьте его солью и/или содой.
Им также можно залить муравейник, но имейте в виду, чайника вам не хватит, вскипятить нужно ведро. Если рядом есть культурные растения, этот способ борьбы с муравьями не подойдет.
Места скопления муравьев можно обработать специальным раствором. На десять литров воды нужно взять 400 г хозяйственного мыла, 2 столовые ложки карболовой кислоты и 10 столовых ложек керосина.
Некоторые муравьи очень больно кусаются. Чтобы снять зуд, место укуса можно обработать любым средством, содержащим спирт, а после сделать прохладный компресс раствором соды. Если появился небольшой отек, его можно обработать мазью с антигистаминным веществом. Если отек увеличивается, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные последствия для организма.