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1 час назад

Садовод назвал суперсредства от вредителей капусты

Вечерняя Москва

Садовод, владелец личного подсобного хозяйства Дмитрий Криницкий рассказал о том, как уберечь капусту от вредителей.

Садовод назвал суперсредства от вредителей капусты
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, для богатого урожая нужно соблюдать правила севооборота, то есть, возвращать грядки с капустой на прежнее место только через 5-7 лет. Во-вторых, почва для капусты не должна быть кислой, иначе она будет плохо развиваться. Для этого в каждую лунку перед посевом можно добавлять золу или перепревший компост. Почва должна быть рыхлой и воздухопроницаемой.

— Капуста имеет множество вредителей: гусеницы-белянки, крестоцветные блошки, жуки — кто только не ест капусту. Безопаснее для борьбы с ними будет применять биопрепараты. Можно использовать препараты типа «Битоксибациллина» или «Фитоверма». Позднюю капусту и среднеспелую можно обрабатывать химией. Они будут особенно эффективны, если вредителей слишком много, — рассказал эксперт в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

Кроме этого, на капусте иногда появляются слизни. От них спасет мульчирование яичной скорлупой или молотыми ракушками вокруг растений. Чтобы избавиться от большого количества вредителей, нужно использовать специальные препараты и держать участок в порядке: без сорняков и разного дачного хлама.

Дом и сад,
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