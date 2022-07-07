Садовод назвал суперсредства от вредителей капусты

По словам эксперта, для богатого урожая нужно соблюдать правила севооборота, то есть, возвращать грядки с капустой на прежнее место только через 5-7 лет. Во-вторых, почва для капусты не должна быть кислой, иначе она будет плохо развиваться. Для этого в каждую лунку перед посевом можно добавлять золу или перепревший компост. Почва должна быть рыхлой и воздухопроницаемой.