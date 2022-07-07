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32 минуты назад

Прожорливый томат: чем подкармливать капризный овощ

WomanHit.ru

Поладить с помидорной грядкой может научиться каждый. Если вдруг вам наскучили цветы и высаживание деревьев с кустарниками на участке, почему бы не разнообразить свою дачную жизнь собственными овощами, из которых потом получится классный салат. Мы расскажем, как подкармливать один из самых капризных овощей из всех возможных — томат.

Прожорливый томат: чем подкармливать капризный овощ
Фото: WomanHitWomanHit

Удобрения с содержанием минералов

Без дополнительного снабжения овоща витаминами трудно получить сочный урожай. Минеральные удобрения пользуются особенной популярностью, и вполне заслуженно. К слову, минеральные удобрения принято делить на комплексные и простые, опытные дачники рекомендуют использовать комплексные варианты, которые содержат в себе сразу несколько элементов. Как правило, речь идет об азотных, калийных и фосфорных удобрениях. Выбор зависит от качества почвы. Ориентируйтесь на вашу конкретную ситуацию.

Удобрения из органики

Здесь все просто — вам необходимо заказать нужное количество компоста, перегноя или торфа. Чаще всего подобный вид удобрений важен в самом начале, пока плод еще не сформировался. Позже можно добавить и важные минералы для дополнительной помощи в росте. Многие дачники выбирают для подкормки томатов куриный помет, так как в нем много необходимого овощу азота. Главное, правильно приготовить раствор для подкормки.

Удобрение из дрожжей

Еще один популярный способ ускорить рост овоща — использование дрожжей. Однако будьте аккуратны, так как при избытке дрожжей в почве быстрее всего будут расти именно листья, а сами томаты наоборот замедлятся. Лучше всего подкармливаться томаты дрожжами в начале лета, пока растение еще в процессе формирования плотных корней. Для приготовления дрожжевого раствора понадобятся сами дрожжи и простая чистая вода. Вам нужно разбавить килограмм дрожжей половиной литра теплой воды, лучше делать это в ведре, из которого потом вы будете поливать кусты.

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