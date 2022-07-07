Cадоводство улучшает психическое здоровье

Садоводство способно снизить стресс, тревогу и уровень депрессивных симптомов, выяснили психологи Флоридского университета.
Согласно исследованию, улучшения эмоциональных показателей наблюдались у группы женщин, которые два раза в неделю ухаживали за растениями, даже у тех, кто прежде никогда этим не занимался. Результаты эксперимента опубликованы в журнале PLOS ONE.
В исследовании приняли участие 32 женщины в возрасте от 26 до 49 лет без вредных привычек и хронических заболеваний. Также они не принимали лекарства от тревоги и депрессии, которые могли бы повлиять на результат. Половина участниц отправилась на занятия по садоводству, а другая половина — на занятия по творчеству. Обе группы встречались два раза в неделю, всего восемь раз.
"И садоводство, и художественная деятельность включают в себя обучение, планирование, творчество и физические движения, и оба они используются в терапевтических целях в медицинских учреждениях. Это делает их более сопоставимыми с научной точки зрения, чем, например, садоводство и боулинг или садоводство и чтение",
— пояснили ученые.
По итогу занятий участницы прошли ряд тестов на уровень тревоги, стресса, депрессии и общее эмоциональное состояние. Исследователи выяснили, что показатели были идентичными у обеих групп. Более того, некоторые характеристики были даже лучше у группы, занимавшейся садоводством. По мнению ученых, дальнейшие исследования в этой области позволят лучше понять, как занятия по садоводству можно вписать в психотерапию и как это сделать эффективно.