Каждая хозяйка знает, что за техникой на кухне приходится ухаживать. К сожалению, чайник приходится регулярно очищать от накипи, а духовку от налипшего жира. То же самое и с микроволновкой — спустя несколько подогревов котлет, супов, гречки, скорее, всего, внутри нее будет собираться грязь. Однако, многие привыкли, для каждой задачи использовать разные бутылочки с недешевой химией, но есть способы сделать это без лишних затрат и усилий.

В TikTok поделились интересным лайфхаком. Оказывается, для того, чтобы очистить микроволновку быстро химия даже не нужна. Все "ингридиенты" есть на любой кухне. Понадобится всего 500 мл кипятка и 30 мл лимонной кислоты, а также обычная губка для мытья посуды. Все загрязнения исчезнут без особого труда — через пятнадцать минут микроволновка будет, как новая. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.