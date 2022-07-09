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1 час назад

Как легко отмыть микроволновку до блеска без химии: видео

Диана Товсепова

Каждая хозяйка знает, что за техникой на кухне приходится ухаживать. К сожалению, чайник приходится регулярно очищать от накипи, а духовку от налипшего жира. То же самое и с микроволновкой — спустя несколько подогревов котлет, супов, гречки, скорее, всего, внутри нее будет собираться грязь. Однако, многие привыкли, для каждой задачи использовать разные бутылочки с недешевой химией, но есть способы сделать это без лишних затрат и усилий.

В TikTok поделились интересным лайфхаком. Оказывается, для того, чтобы очистить микроволновку быстро химия даже не нужна. Все "ингридиенты" есть на любой кухне. Понадобится всего 500 мл кипятка и 30 мл лимонной кислоты, а также обычная губка для мытья посуды. Все загрязнения исчезнут без особого труда — через пятнадцать минут микроволновка будет, как новая. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.

Ранее мы писали о пяти лайфхаках для хозяйки, которые реально облегчат жизнь.

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