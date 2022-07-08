Что можно строить на дачном участке без согласования

Отнюдь не каждое сооружение на дачном участке можно построить без предварительного согласования. Для того, чтобы сделать это, важно, чтобы у постройки не было фундамента. Подробнее об объектах, которые вы в праве построить – в материале "Рамблера".
Получать лицензию на рытье скважины нужно лишь в случае, если ее глубина больше пяти метров. При этом сооружение над землей может быть любого размера и дизайна, так что здесь все в руках фантазии и возможностей.
Такое сооружение без фундамента будет считаться некапитальной постройкой, поэтому согласовывать его возведение не нужно. Главное условие – летняя кухня должна находиться на расстоянии более одного метра от соседского забора. Кроме того, важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Чтобы избежать согласования на строительство, баня должна быть без фундамента, одноэтажная и компактная. Вдобавок к этому, при необходимости у вас должна быть возможность передвинуть ее с места на место.
Другой важный момент – если к бане нужно провести множество труб, она уже не будет считаться легко переносимой конструкцией, а значит, строительство придется согласовывать.