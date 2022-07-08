Что можно строить на дачном участке без согласования

Отнюдь не каждое сооружение на дачном участке можно построить без предварительного согласования. Для того, чтобы сделать это, важно, чтобы у постройки не было фундамента. Подробнее об объектах, которые вы в праве построить – в материале "Рамблера".

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Колодец

Получать лицензию на рытье скважины нужно лишь в случае, если ее глубина больше пяти метров. При этом сооружение над землей может быть любого размера и дизайна, так что здесь все в руках фантазии и возможностей.

Летняя кухня

Такое сооружение без фундамента будет считаться некапитальной постройкой, поэтому согласовывать его возведение не нужно. Главное условие – летняя кухня должна находиться на расстоянии более одного метра от соседского забора. Кроме того, важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Баня

Чтобы избежать согласования на строительство, баня должна быть без фундамента, одноэтажная и компактная. Вдобавок к этому, при необходимости у вас должна быть возможность передвинуть ее с места на место.