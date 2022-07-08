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2 часа назад

5 полезных в хозяйстве мелочей, которые точно нужны вам

Мира Маркина

У каждой хозяйки есть базовый набор приспособлений, которые облегчают работу по дому. Однако немногие знают о мелочах, которые могут сделать эту работу приятней и эффективней. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

5 полезных в хозяйстве мелочей, которые точно нужны вам
Фото: Кадр из сериала "Почему женщины убивают"Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

Портативный мини-измельчитель

Забудьте о терке и уж тем более о том, чтобы измельчать продукты при помощи ножа. Положите чеснок, лук, зелень или любой другой продукт в мини-измельчитель, нажмите кнопку и вуаля. Заряжать устройство можно от USB.

Точильный камень для ножей

Камень отлично впишется в интерьер кухни и, безусловно, справится со своей задачей – наточить ножи. А что еще от него требуется?

Ластик для обуви

Чтобы почистить любимую обувь в домашних условиях, совсем не нужно сверхъестественных навыков и растворов. Достаточно специального ластика, который эффективно удалит грязь и пыль.

Вкладыши от пота

В жару дезодоранты не всегда помогают справляться с повышенным потоотделением, из-за чего пот оседает на одежде. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, прикрепите вкладыши внутрь одежды. Они впитают пот и не только избавят от следов, но и нейтрализуют запах.

Съемный распылитель для бутылки

Приспособление пригодится тем, кто любит ухаживать за цветами. Вместо того, чтобы покупать лейку, можно одеть съемный распылитель на бутылку.

Дом и сад,
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