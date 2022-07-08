7 лайфхаков с пищевой пленкой, о которых вы не знали

Эко активисты считают, что пищевая пленка в большинстве случаев — совершенно ненужным предметом, засоряющим природу. Вероятно, доля правды в этом есть: иногда гипермаркеты запаковывают в нее продукты, совершенно в этом не нуждающиеся (многие видели очищенные и упакованные бананы), но дома пленка может стать верным помощником. Она пригодится, когда нужно позаботиться о чистоте, помочь дозреть фруктам и сварить яйцо пашот. Вот лишь несколько лайфхаков с пищевой пленкой, которые заметно облегчат быт.
Разлитый чай, сок или компот — ежедневный ритуал для семей, где подрастают дети. Чтобы избежать чистки ковра или пятого за утро мытья полов, защитите стакан пищевой пленкой: накройте ей плотно напиток, а затем проделайте трубочкой отверстие. Так, ребенок не прольет напиток, даже если перевернет кружку.
Притертые крышки на консервации можно открыть, обмотав их несколькими слоями пленки. Так пальцы будут меньше скользить, а значит, процесс станет легче и быстрее.
Аппетитно растекающееся по тосту или салату яйцо профессиональные повара готовят довольно сложным способом: они раскручивают венчиком кипящую воду и аккуратно опускают в воронку яйцо, следя за тем, чтобы оно не растеклось. Но с пищевой пленкой сделать это гораздо легче: оторвите кусок материала, разбейте яйцо в центр, а затем соберите края так, чтобы получился мешочек. Теперь опустите его в кипящую воду на 2 минуты: все готово!
Выпечка — это очень вкусно, но после замеса и раскатки теста на кухне требуется генеральная уборка. Минимизировать беспорядок можно, раскатывая тесто через пищевую пленку: так останется чистым и столом и скалка. Пленкой же можно обмотать чашу миксера при взбивании крема или теста, так масса не будет пылить и оседать на рабочей поверхности и стенах.
После созревания бананы портятся в течение пары дней, чтобы продлить жизнь фруктам, оберните их ножки пищевой пленкой. Так кожура, а следом за ней и мякоть потемнеют немного позже.
Летом и ранней осенью мошкара на кухне может стать настоящей напастью: насекомые размножаются с невероятной скоростью и избавиться от них очень трудной. Действенный способ — пищевые ловушки, из которых мушки не могут вылететь. Сделать их очень просто: возьмите банку, на дно налейте немного варенья или положите кусочки фруктов, а верх замотайте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия зубочисткой. Мошки легко проникают в банку, но не могут выбраться наружу: через пару дней квартира полностью очистится от незваных гостей.
Застелите полки в холодильнике пищевой пленкой: так капли, протекшие жидкости или просыпанные продукты можно устранить за минуту и не мыть полку. Защищает этот способ не хуже довольно дорогих силиконовых ковриков.
Если вы купили недозревшие плоды, можно ускорить процесс, положив их в чашу и накрыв плотно пленкой. В такой своеобразной теплице скапливается газ этилен, который влияет на созревание фруктов. Через день-два яблоки, бананы и авокадо можно подавать к столу.
Чтобы уберечь вещи в чемодане от средств, которые могут протечь, оберните пленкой баночки и флаконы. Можете создать прокладку между крышкой и тюбиком, так защита станет еще надежнее.