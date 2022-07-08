7 лайфхаков с пищевой пленкой, о которых вы не знали

Эко активисты считают, что пищевая пленка в большинстве случаев — совершенно ненужным предметом, засоряющим природу. Вероятно, доля правды в этом есть: иногда гипермаркеты запаковывают в нее продукты, совершенно в этом не нуждающиеся (многие видели очищенные и упакованные бананы), но дома пленка может стать верным помощником. Она пригодится, когда нужно позаботиться о чистоте, помочь дозреть фруктам и сварить яйцо пашот. Вот лишь несколько лайфхаков с пищевой пленкой, которые заметно облегчат быт.

Импровизированная непроливайка

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Разлитый чай, сок или компот — ежедневный ритуал для семей, где подрастают дети. Чтобы избежать чистки ковра или пятого за утро мытья полов, защитите стакан пищевой пленкой: накройте ей плотно напиток, а затем проделайте трубочкой отверстие. Так, ребенок не прольет напиток, даже если перевернет кружку.

Открыть крышку

Притертые крышки на консервации можно открыть, обмотав их несколькими слоями пленки. Так пальцы будут меньше скользить, а значит, процесс станет легче и быстрее.

Яйцо пашот

Аппетитно растекающееся по тосту или салату яйцо профессиональные повара готовят довольно сложным способом: они раскручивают венчиком кипящую воду и аккуратно опускают в воронку яйцо, следя за тем, чтобы оно не растеклось. Но с пищевой пленкой сделать это гораздо легче: оторвите кусок материала, разбейте яйцо в центр, а затем соберите края так, чтобы получился мешочек. Теперь опустите его в кипящую воду на 2 минуты: все готово!

Для чистоты на кухне

Выпечка — это очень вкусно, но после замеса и раскатки теста на кухне требуется генеральная уборка. Минимизировать беспорядок можно, раскатывая тесто через пищевую пленку: так останется чистым и столом и скалка. Пленкой же можно обмотать чашу миксера при взбивании крема или теста, так масса не будет пылить и оседать на рабочей поверхности и стенах.

Продлите свежесть бананов

После созревания бананы портятся в течение пары дней, чтобы продлить жизнь фруктам, оберните их ножки пищевой пленкой. Так кожура, а следом за ней и мякоть потемнеют немного позже.

Избавиться от мошек

Летом и ранней осенью мошкара на кухне может стать настоящей напастью: насекомые размножаются с невероятной скоростью и избавиться от них очень трудной. Действенный способ — пищевые ловушки, из которых мушки не могут вылететь. Сделать их очень просто: возьмите банку, на дно налейте немного варенья или положите кусочки фруктов, а верх замотайте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия зубочисткой. Мошки легко проникают в банку, но не могут выбраться наружу: через пару дней квартира полностью очистится от незваных гостей.

Сохранить чистоту в холодильнике

Застелите полки в холодильнике пищевой пленкой: так капли, протекшие жидкости или просыпанные продукты можно устранить за минуту и не мыть полку. Защищает этот способ не хуже довольно дорогих силиконовых ковриков.

Ускорьте созревание фруктов

Если вы купили недозревшие плоды, можно ускорить процесс, положив их в чашу и накрыв плотно пленкой. В такой своеобразной теплице скапливается газ этилен, который влияет на созревание фруктов. Через день-два яблоки, бананы и авокадо можно подавать к столу.

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