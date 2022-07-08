Реальные отзывы: нужно ли покупать электровеник

Вместо пылесоса или вдобавок к нему многие хозяйки приобретают электровеник. Действительно ли это нужная вещь для дома? Изучили преимущества электровеников и реальные отзывы покупателей.
Электровеник - это что-то среднее между обычным пылесосом и роботом-пылесосом. Главное отличие в том, что прибор не всасывает в себя мусор, а собирает его с помощью щеток в контейнер.
Минусы:
Большинство покупателей пишут, что электровеник - идеальный девайс, не для полноценной, а для локальной уборки. Например, когда что-то просыпалось на пол на кухне.
"Чуда ждать не стоит, идеальную чистоту не наведёт за раз, я и не ждала, брала для кухни, чтобы собрать крошки и сразу пол протереть. Но! Я была приятно удивлена, эта швабра-веник просто супер! Я и ковёр почистила (нужно немного приноровиться),по ковролину вообще отлично едет, собрал все волосы(!!!!),с которыми вечно борьба, т.к. и у меня и у дочки они длинные, плюс две собаки и кот! Я однозначно рекомендую к покупке! Я в восторге, теперь это мой ежедневный помощник!";
"Я брала его для быстрой уборки на кухне и в коридоре, т к. дома дети и постоянно крошки. Со своей задачей справляется на 100%!";
"Покупала для повседневной уборки. Дома хомяки, попугай, собака. Соответственно: опилки, перышки и зёрнышки, шерсть... Да и под столом на кухне домочадцы любят крошки оставлять. Со своей задачей справился на ура. В отзывах встречала, что не собирает шерсть, но у меня прекрасно справился. Понравилось, что можно сразу и влажную уборку сделать, если намочить тряпочку. В комплекте есть запасная. Инструкция на русском - всё понятно. Ковры не очень хорошо подметает, но я и не брала его для ковров и полноценной уборки, а чтобы не таскать пылесос из кладовки каждый день - прибрать немного мусора. Покупкой довольна. Рекомендую товар для повседневной мелкой уборки!"
Один из пользователей написал, что лучше всего электровеник работает на гладкой поверхности. Ковровое покрытие прибору дается тяжело:
"Работает тихо, заметает хорошо. Не очень конечно любит углы и плинтусы, но приноровившись можно замести и там. А на открытом и гладком полу-шикарен! Не очень любит ковровое покрытие, сразу снижается мощность, щетке тяжело преодолевать ковровый ворс, но для ковра есть пылесос, а электровеник приобретался чтобы заметать на кухне, когда после любого приема пищи после детей остается куча крошек под столом. С этим он справляется на отлично, поэтому прописан теперь там!"
По словам некоторых покупателей, иногда из контейнера высыпается мусор обратно на пол. Однако производители пишут, что чтобы избежать такого, необходимо чаще его вычищать.