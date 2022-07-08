Реальные отзывы: нужно ли покупать электровеник

"Чуда ждать не стоит, идеальную чистоту не наведёт за раз, я и не ждала, брала для кухни, чтобы собрать крошки и сразу пол протереть. Но! Я была приятно удивлена, эта швабра-веник просто супер! Я и ковёр почистила (нужно немного приноровиться),по ковролину вообще отлично едет, собрал все волосы(!!!!),с которыми вечно борьба, т.к. и у меня и у дочки они длинные, плюс две собаки и кот! Я однозначно рекомендую к покупке! Я в восторге, теперь это мой ежедневный помощник!";



"Я брала его для быстрой уборки на кухне и в коридоре, т к. дома дети и постоянно крошки. Со своей задачей справляется на 100%!";



"Покупала для повседневной уборки. Дома хомяки, попугай, собака. Соответственно: опилки, перышки и зёрнышки, шерсть... Да и под столом на кухне домочадцы любят крошки оставлять. Со своей задачей справился на ура. В отзывах встречала, что не собирает шерсть, но у меня прекрасно справился. Понравилось, что можно сразу и влажную уборку сделать, если намочить тряпочку. В комплекте есть запасная. Инструкция на русском - всё понятно. Ковры не очень хорошо подметает, но я и не брала его для ковров и полноценной уборки, а чтобы не таскать пылесос из кладовки каждый день - прибрать немного мусора. Покупкой довольна. Рекомендую товар для повседневной мелкой уборки!"