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1 час назад

Газета Express предложила удалять пятна кофе на одежде с помощью соды

Газета.Ru

Журналистка британской газеты Express Софи Харрис открыла чудодейственные свойства соды в борьбе против пятен кофе на одежде. Результатами своего эксперимента она поделилась с читателями и посоветовала следовать ее примеру. Журналистка предупредила при этом, что перед использованием различных продуктов на одежде лучше всего провести тест, чтобы убедиться, что при выведении пятна вещь не пострадает еще больше.

Как удалять пятна кофе на одежде с помощью соды
Фото: PexelsPexels

Для того, чтобы удалить пятно от кофе, следует смешать небольшое количество пищевой соды с водой, чтобы получилась паста. Затем втереть ее в испачканный участок. После этого нужно перевернуть вещь наизнанку и с другой стороны пятна напрыскать универсальный обезжириватель. В таком виде вещь оставляют на 30 минут. По прошествии указанного промежутка времени необходимо очистить вещь от пасты, прополоскать холодной водой и отправить в стиральную машину. Как утверждает журналистка, после стирки вещь будет выглядеть как новая, а от пятен не останется ни следа.

Ранее в соцсетях обсудили, как удалить стойкие пятна от пота с белых вещей.

Софи Харрис,
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