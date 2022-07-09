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38 минут назад

Три лайфхака, чтобы выглядеть неотразимо в любой ситуации

Мира Маркина

Как пена для бритья, кубик льда и кокосовое масло помогут вам выглядеть неотразимо? Читайте в статье “Рамблера”.

Три лайфхака, чтобы выглядеть неотразимо в любой ситуации
Фото: unsplash.comunsplash.com

Водоотталкивающая пропитка из холодильника

Если нанести кокосовое масло на кожаные ботинки, то это сделает их водонепроницаемыми. Вы также можете использовать для этой цели пчелиный воск. Самое главное – нанесите мягкое масло за час-два до выхода на улицу, чтобы оно успело впитаться и создать водоотталкивающий слой.

Пара кубиков льда вместо утюга

В вашем хозяйстве есть машина для сушки одежды? Попробуйте этот лайфхак: положите пару кубиков льда в сушилку перед тем, как запустить процесс. Лед создает такую среду, в которой даже самая мятая одежда легко разгладится – за счет испарения ледяной воды. Вы также можете использовать влажное полотенце для лица вместо льдинок.

Пена для бритья и выведения пятен

Досадно увидеть на любимой футболке или рубашке пятна от тонального крема, помады или туши для ресниц. Если времени совсем нет, а выглядеть неотразимо хочется, вам поможет лайфхак от визажистов. Нанесите пену для бритья на места загрязнений и оставьте ненадолго. Затем уберите ее чистой щеткой. Пятна исчезают как по волшебству.

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