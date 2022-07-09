Три лайфхака, чтобы выглядеть неотразимо в любой ситуации

Как пена для бритья, кубик льда и кокосовое масло помогут вам выглядеть неотразимо? Читайте в статье “Рамблера”.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Водоотталкивающая пропитка из холодильника

Если нанести кокосовое масло на кожаные ботинки, то это сделает их водонепроницаемыми. Вы также можете использовать для этой цели пчелиный воск. Самое главное – нанесите мягкое масло за час-два до выхода на улицу, чтобы оно успело впитаться и создать водоотталкивающий слой.

Пара кубиков льда вместо утюга

В вашем хозяйстве есть машина для сушки одежды? Попробуйте этот лайфхак: положите пару кубиков льда в сушилку перед тем, как запустить процесс. Лед создает такую среду, в которой даже самая мятая одежда легко разгладится – за счет испарения ледяной воды. Вы также можете использовать влажное полотенце для лица вместо льдинок.

Пена для бритья и выведения пятен