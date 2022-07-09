Три лайфхака, чтобы выглядеть неотразимо в любой ситуации

Как пена для бритья, кубик льда и кокосовое масло помогут вам выглядеть неотразимо? Читайте в статье “Рамблера”.
Если нанести кокосовое масло на кожаные ботинки, то это сделает их водонепроницаемыми. Вы также можете использовать для этой цели пчелиный воск. Самое главное – нанесите мягкое масло за час-два до выхода на улицу, чтобы оно успело впитаться и создать водоотталкивающий слой.
В вашем хозяйстве есть машина для сушки одежды? Попробуйте этот лайфхак: положите пару кубиков льда в сушилку перед тем, как запустить процесс. Лед создает такую среду, в которой даже самая мятая одежда легко разгладится – за счет испарения ледяной воды. Вы также можете использовать влажное полотенце для лица вместо льдинок.
Досадно увидеть на любимой футболке или рубашке пятна от тонального крема, помады или туши для ресниц. Если времени совсем нет, а выглядеть неотразимо хочется, вам поможет лайфхак от визажистов. Нанесите пену для бритья на места загрязнений и оставьте ненадолго. Затем уберите ее чистой щеткой. Пятна исчезают как по волшебству.