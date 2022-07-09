Дачники раскрыли секрет, как вырастить идеальные перцы

Чтобы урожай перцев радовал, нужно за ними правильно ухаживать. Опытные дачники рассказали о секретах ухода за этими растениями.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Чтобы перцы хорошо росли, их нужно правильно подкармливать и вовремя поливать. Вот некоторые тонкости.

Кислород

Для активного роста перцам необходим кислород. Для более комфортного его получения можно разрыхлять землю. Делать это нужно регулярно на два сантиметра вглубь сразу после полива.

Полив

Перцы нужно регулярно поливать. Желательно делать это не реже раза в пять дней. Оптимальным временем для полива считается вечернее. А воду следует предварительно оставить на солнце, чтобы она нагрелась.

Удобрение

Нужно соблюдать баланс между переизбытком и дефицитом подкормки. Знатоки рекомендуют удобрять перцы не больше четырех раз за дачный сезон.