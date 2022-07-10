Как вырастить тыкву рекордных размеров

Вырастить тыкву огромного размера мечтают многие огородники, но чемпионского результата добиваются не все. Мы расскажем вам о хитростях этого искусства.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Активно делилась огородными секретами со своими читателями «Ежеweekа» — издание, выходившее в концерне «Вечерняя Москва» до 2011 года. Советы по выращиванию овощей, севообороту, возвращению плодородия на ее страницах давали агрономы, биологи и селекционеры. В то время на выставках в лидерах были тыквы по 800 с лишним килограммов. Ну а теперь все еще интереснее: в прошлом году итальянец Стефано Кутрупи вырастил тыкву весом 1226 кило! О том, как вырастить достойный образец этого овоща, рассказывает биолог Михаил Краснов.

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Рекомендаций по выращиванию тыкв-гигантов множество. В первую очередь, конечно, высокие требования предъявляются к почве: она должна быть очень питательной, и при этом не стоит забывать о подкормках. Но допустим, что у вас уже имеется растение тыквы, и растет оно в средней по качеству земле. Супергиганта вы вырастить не сможете, но как получить просто большой плод?

Надеюсь, вы выбрали для тыквы правильное место: защищенный от ветра участок приличной площади, при этом хорошо освещенный. Хотя у меня, например, есть опыт выращивания приличного размера тыкв и в полутени. Итак, если землю для вашей красотки вы заранее не готовили, попробуем кое-что исправить сейчас. Аккуратно выберите лопаткой землю на расстоянии 50 см от растения и в полученные канавки заложите компост и обязательно свежие растительные и пищевые остатки. Затем закройте минимум квадратный метр площади под тыквой толстым слоем мульчи. Вокруг самого растения можно положить опилки, далее — скошенную траву (15 см в высоту). Траву нужно подкладывать постоянно, так как она очень быстро будет «исчезать».

Теперь — главное. Абы как чудо-тыква расти не будет. Но помимо «еды» ей нужна еще и «стрижка». Начнем с нее, точнее — с формирования растения. Как правило, добравшись корнями до заложенных вами подкормок, тыквы принимаются быстро наращивать множественные побеги метра на 3–4 в длину. «Ползут» они по направлению к солнцу. Нужно оставить один побег — самый сильный и перспективный, который вы отпустите на 7–7,5 метра в длину, после чего конец стебля необходимо будет срезать и прикопать. Если земля у вас богатая, а растение мощное — оставьте еще пару плетей, но вторая должна быть вдвое короче первой, а третья — вдвое короче второй. То есть при длине основной плети в 7 метров вторая не должна превышать в длину 3,5 метра, а третья — 1,5 метра. Те плети, которые вырастают из пазух вторичных плетей, надо удалять, поскольку они будут оттягивать питание и энергию растения на себя. И не печальтесь по поводу того, что на лишних плетях могут оказаться завязи. Если решите оставить их, проиграете: все плоды полноценно вызреть не успеют.

Впрочем, и удалять их нужно с умом. Как? Для начала выберите самый перспективный плод, а затем еще один — про запас, как подстраховку. После этого можно выбрать третью завязь, а остальные безжалостно удалить.

Примерно в этот момент начнется активный рост тыкв. Когда они станут размером с теннисный мяч, надо спешно защитить их от солнца, иначе затвердевающая под ультрафиолетом кожура не будет давать плодикам увеличиваться в размерах. Как это сделать? Использовать обычный старый зонт! Подходят для этого и нетканые материалы типа лутрасила или спанбонда — их можно натянуть на дуги. Продолжайте также «подкармливать» посадку свежей травой, настоем золы (стакан на ведро, ведро — на куст). Схема подкормок удобрениями такова: до появления усов тыкву потчуют сухой нитрофоской (10 г на куст), после чего активно поливают, после — 15 г нитрофоски разводят в воде и поливают по инструкции, не частя. Настоем навоза растения можно подкормить на начальном этапе развития.

Итак, теннисные мячики начинают превращаться в футбольные мячи. Теперь надо срезать два из них, оставив на плети один. Какой? Осмотрите плоды перед срезкой. Лучший — тот, что не имеет повреждений и перещеголял всех по ровности. Его и оставляют на «крупнячок».

Следите, чтобы растение не заболело мучнистой росой: вы узнаете ее по появлению бело-серых тусклых пятен на листьях. В этом деле лучшие ваши помощники — препараты Скор и Топаз.

На расстоянии от плетей тыквы уснащайте тыковку «горячей травой» — скошенной травой, которая была выдержана в закрытой емкости или черном полиэтиленовом мешке на солнце. Разогретую траву кладите близко, но не вплотную к растению и листьям, бойтесь обжечь и их, и собственные руки, будьте аккуратны — и сенная палочка, развивающаяся в мульче, убережет растение от многих болезней.

Ну а теперь останется лишь ждать! Не забывая, конечно, поливать растение под корень, желательно в вечерние часы. Воды тыква пьет много, предпочитая воду отстоянную и теплую. Если же зарядят дожди, под плодик нужно что-то подложить, чтобы предотвратить его загнивание. Многие считают, что оптимальный вариант подставки — перевернутый пластмассовый ящик: он продувается, тыковка точно не пострадает.