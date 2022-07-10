Как охладить помещение без кондиционера: простые способы

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал способы охлаждения в жару без кондиционера. Например, для этого можно использовать таз с холодной водой.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Если нет кондиционера, то можно включать вентилятор. Если нет вентилятора, нужно открывать окна и двери для проветривания, устраивая сквозняк, покидая на это время помещение», – заявил врач.

Также можно поставить на подоконник таз с холодной водой и льдом и при нагревании менять ее. По словам Андрея Тяжельникова, это тоже эффективный метод охлаждения помещения.

Однако если человек находится в жарком помещении, где невозможно принять освежающий душ, например в офисе, то ему необходимо поддерживать питьевой режим. Пить нужно понемногу и регулярно, причем не ледяную, а прохладную воду.

Кроме того, в жару нужно надевать максимально свободную и легкую одежду и время от времени ополаскивать лицо прохладной водой, передает «Газета.ру».