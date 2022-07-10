Как правильно организовать цветник на даче

На дачах многие любят выращивать цветы. Однако не все знают, как обустроить эффектный цветник и какие растения не стоит сочетать вместе. О том, как правильно разводить цветы на даче, рассказала Юлия Руденко, агроном ГБУ «Озеленение».

Фото: Mos.ru Mos.ru

Особенности растений

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Перед тем как разбить цветник, необходимо ознакомиться с биологическими особенностями тех растений, которые планируется посадить. Нужно знать их отношение к свету, влаге, продолжительность жизни и цветения, размеры полноценного растения, совместимость с другими культурами и требования к почве.

Особое внимание стоит обратить на скорость разрастания. На смешанных клумбах лучше сочетать цветы с умеренными темпами роста — это пионы, астильбы, дицентры, лилейники, астры, флоксы, поскольку быстрорастущие могут заглушить другие культуры.

Почва и освещение

Для того чтобы правильно подобрать растения для цветника, нужно учесть несколько характеристик: цветовую гамму, форму и объем. На солнечных участках с умеренным увлажнением отлично себя зарекомендовали лилейник, флокс, лапчатка, лиатрис, рудбекия, эхинацея. Для более сухих почв подойдут ирис, лаванда, шалфей, гвоздики, различные виды астр и колокольчиков, седумы.

Для цветников в полутени незаменимы хоста, астильба, бруннера, бадан, дицентра, роджерсия, герани. На переувлажненных почвах можно посадить ирис болотный, дербенник иволистный, купальницу европейскую, лабазник вязолистный, калужницу болотную.

Организация цветника

Правила организации цветника просты: на дальнем плане высаживаются более высокие растения, на переднем — самые низкие. Идеально, если цветник имеет не менее трех рядов и трех уровней.

Ранневесенние многолетники (нарцисс, гиацинт, крокус, мускари, примула) высаживают так, чтобы потом их закрыли другие цветы с более поздним сроком цветения (гвоздика, аквилегия, герань, колокольчик). А между отцветших тюльпанов можно посадить однолетние культуры: тагетес, бегонию, агератум.

Количество растений

Порой у многих садоводов вызывает затруднение расчет количества растений, необходимого для заполнения цветника. При этом нужно учитывать максимальные размеры цветов во взрослом состоянии.

Чтобы цветник выглядел естественно, в одну группу следует высаживать нечетное число растений, размещая их в шахматном порядке и оставляя достаточно места для их роста. Для удобства планирования цветника вы можете нарисовать его в масштабе на бумаге. Можно очертить границы для каждого вида или сорта — так будет проще рассчитать количество посадочного материала.

Разбивка цветника

Разбивка цветника начинается с обозначения его границ. Далее снимают дерн и, измельчая, перекапывают почву на 20–30 сантиметров. Чтобы получить почвенную смесь, рекомендованную для высаживаемых растений, в нее можно добавить компост, торф, песок, золу. Например, васильки и ирисы хорошо приживаются на песчаных почвах, а вот розы любят плодородные, богатые органикой, рыхлые, легкие, хорошо водо- и воздухопроницаемые почвы.

Необходимо перемешать и сформировать земляную подушку. После перейти к разбивке грядок, намечая границы размещения для каждой культуры.

Границы