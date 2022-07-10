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3 часа назад

Москвичам рассказали, как правильно организовать цветник на даче

Вечерняя Москва

Лето — пора дач. Многие москвичи хотят вырастить цветы, однако не все знают, как обустроить эффектный цветник. О том, как правильно это сделать, рассказала агроном ГБУ «Озеленение» Юлия Руденко в воскресенье, 10 июля.

Как правильно организовать цветник на даче
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт рекомендует сперва ознакомиться с биологическими особенностями растений, которые планируется посадить. Стоит учесть их отношение к свету, размеры, совместимость с другими цветами и так далее. Отдельное внимание следует уделить скорости разрастания.

Для более правильного составления композиции нужно учесть цветовую гамму, форму и объем цветов. Лилейник, флокс, лапчатка и лиатрис хорошо зарекомендовали себя для солнечных участков с умеренным увлажнением. Для полутени подойдут оста, астильба, бруннера и бадан.

При организации цветника более крупные растения нужно высаживать на задний план. Соответственно, самые низкие — на передний. Эксперт отметила, что самым идеальным вариантом будет наличие не менее трех рядов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Эксперты раскрыли, как работать в огороде без вреда для здоровья. По их словам, лучше распределить работу на несколько дней и делать перерывы в течение дня.

Дом и сад,Юлия Руденко,
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