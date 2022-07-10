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3 часа назад

Как правильно хранить одежду, если ее очень много

Вести Подмосковья

Как правильно хранить одежду, чтобы она помещалась в отведенном для этого месте и оставалась в хорошем состоянии? Организация пространства под вещи очень важна, ведь даже в просторной гардеробной может начаться хаос, если не следить за порядком. Подробнее рассказала профессиональный организатор пространства Анастасия Аксакова в беседе с изданием «Дни.ру».

Как правильно хранить одежду, если ее очень много
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Специалист посоветовала сначала разобрать гардероб - избавиться от ненужной одежды и разложить несезонные вещи по вакуумным пакетам. Если шкаф маленький, то несезонную одежду лучше убрать, например, в чемодан на балкон или в пластиковый контейнер в кладовке.

Кроме того, стоит хранить одежду по категориям: джинсы к джинсам, свитера к свитерам. «Адаптируйте шкаф под свои привычки. Как вам удобнее возвращать вещи на свои места? Складывать или вешать на плечики? Чем легче убирать одежду обратно в шкаф, тем проще будет сохранить порядок», - отметила Аксакова. Также она посоветовала установить дополнительные полки и складывать одежду на них.

В выдвижных ящиках, подчеркивает эксперт, можно установить разделители или органайзеры с ячейками. Там удобно хранить трикотаж, нижнее белье и носки. Подобные органайзеры получится сделать своими руками.

Кстати, об интересных дизайнерских коллекциях одежды «Вести Подмосковья» рассказывали ранее. Недавно в столице проходили мероприятия в рамках Московской недели моды.

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