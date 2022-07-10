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19 минут назад

Реальные отзывы: электрическая ракетка от мух и комаров

Мира Маркина

Вместо обычной мухобойки производители придумали электрические ракетки от насекомых. С их помощью можно избавляться от обилия мух и комаров дома. Действительно ли прибор работает и стоит ли он своих денег? Изучили его преимущества и отзывы реальных покупателей.

Реальные отзывы: электрическая ракетка от мух и комаров
Фото: James Creegan/ flickr.comJames Creegan/ flickr.com

Как работает и зачем нужна электрическая ракетка от мух и комаров

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Прибор для уничтожения насекомых выглядит как ракетка для тенниса или бадминтона. Она действует по принципу обычной мухобойки, только пользоваться ей гораздо легче: нужно просто навести сетку на муху или комара, и их моментально убивает электрическим зарядом.

В чем преимущества электрической ракетки от насекомых?

  • от комаров и мух не остается пятен на стенах и других поверхностях: они просто падают на пол;
  • электробезопасноть: напряжение в приборе безопасно для человека, проводящая ток сетка защищена от прикосновений решетками;
  • работает на батарейках (хотя есть и такие, которые необходимо подзаряжать).
  • легка в использовании: как пишут производители, ракеткой может пользоваться даже ребенок.

Цена на электрические ракетки начинает в среднем от 400 рублей со скидкой и достигает 2000 рублей.

leroymerlin.ru

Отзывы реальных пользователей

По словам покупателей, электрическая ракетка - удобное приспособление для дома. Вот, что пишут пользователи в отзывах на товар:

"Быстро и без лишнего шума. Не остаются размазанные пятна на стенах и потолках, как после применения обычной мухобойки";

"Щелкает так, что самому страшно. только занёс в дом, как половина мух сразу упали в обморок";

"Лучшая моя покупка в этот дачный сезон!";

"Комары сразу умирают, мухи в редких случаях после первого удара остаются живыми, но летать уже не могут. Большие мухи, примерно 1 см в длину как-то неохотно умирают, бил одну током раз 5, а она продолжает летать, на 6 раз немного застряла в ракетке, секунды 2 ее било током, она начала дымится, но потом взяла и опять полетела....";

"Полезная в хозяйстве вещь для избавления от летучих насекомычей. Особенно удобно ночью: можно, не зажигая свет, махнуть на удачу и убавить комару звук. Раньше была аналогичная на аккумуляторе и рабочей площадью больше. Перестала работать через 2 года. С батарейками удобнее по многим причинам (я использую АА аккумуляторы)".

Один из минусов - то, что при использовании пахнет горелыми насекомыми. Некоторые пользователи также пишут, что ракетка срабатывает не всегда, а иногда поймать муху таким образом просто невозможно, поэтому прибор - "пустая трата денег".

"Легко гнется сетка. Пробои бывают от обычного махания в воздухе";

"Абсолютно бесполезная вещь, тяжёлая, пока ты догонишь муху, да и ещё она должна попасть именно вовнутрь, слишком много условий для поимки одной мухи, смею предположить с комарами аналогичная история";

"Шершней не особо берет, только после 10 секундной процедуры перестают подавать признаки жизни";

"Совершенно бесполезная вещь, Я не знаю кем надо быть что бы успешно ловить ею мух. Полчаса гоняюсь за мухой по дому с этой ракеткой. Да она работает и хорошенько жарит мух, но поймать их...".

Дом и сад,
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