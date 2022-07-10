Реальные отзывы: электрическая ракетка от мух и комаров

"Быстро и без лишнего шума. Не остаются размазанные пятна на стенах и потолках, как после применения обычной мухобойки";



"Щелкает так, что самому страшно. только занёс в дом, как половина мух сразу упали в обморок";



"Лучшая моя покупка в этот дачный сезон!";



"Комары сразу умирают, мухи в редких случаях после первого удара остаются живыми, но летать уже не могут. Большие мухи, примерно 1 см в длину как-то неохотно умирают, бил одну током раз 5, а она продолжает летать, на 6 раз немного застряла в ракетке, секунды 2 ее било током, она начала дымится, но потом взяла и опять полетела....";



"Полезная в хозяйстве вещь для избавления от летучих насекомычей. Особенно удобно ночью: можно, не зажигая свет, махнуть на удачу и убавить комару звук. Раньше была аналогичная на аккумуляторе и рабочей площадью больше. Перестала работать через 2 года. С батарейками удобнее по многим причинам (я использую АА аккумуляторы)".