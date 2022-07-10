Реальные отзывы: электрическая ракетка от мух и комаров

Вместо обычной мухобойки производители придумали электрические ракетки от насекомых. С их помощью можно избавляться от обилия мух и комаров дома. Действительно ли прибор работает и стоит ли он своих денег? Изучили его преимущества и отзывы реальных покупателей.
Прибор для уничтожения насекомых выглядит как ракетка для тенниса или бадминтона. Она действует по принципу обычной мухобойки, только пользоваться ей гораздо легче: нужно просто навести сетку на муху или комара, и их моментально убивает электрическим зарядом.
В чем преимущества электрической ракетки от насекомых?
Цена на электрические ракетки начинает в среднем от 400 рублей со скидкой и достигает 2000 рублей.
По словам покупателей, электрическая ракетка - удобное приспособление для дома. Вот, что пишут пользователи в отзывах на товар:
"Быстро и без лишнего шума. Не остаются размазанные пятна на стенах и потолках, как после применения обычной мухобойки";
"Щелкает так, что самому страшно. только занёс в дом, как половина мух сразу упали в обморок";
"Лучшая моя покупка в этот дачный сезон!";
"Комары сразу умирают, мухи в редких случаях после первого удара остаются живыми, но летать уже не могут. Большие мухи, примерно 1 см в длину как-то неохотно умирают, бил одну током раз 5, а она продолжает летать, на 6 раз немного застряла в ракетке, секунды 2 ее било током, она начала дымится, но потом взяла и опять полетела....";
"Полезная в хозяйстве вещь для избавления от летучих насекомычей. Особенно удобно ночью: можно, не зажигая свет, махнуть на удачу и убавить комару звук. Раньше была аналогичная на аккумуляторе и рабочей площадью больше. Перестала работать через 2 года. С батарейками удобнее по многим причинам (я использую АА аккумуляторы)".
Один из минусов - то, что при использовании пахнет горелыми насекомыми. Некоторые пользователи также пишут, что ракетка срабатывает не всегда, а иногда поймать муху таким образом просто невозможно, поэтому прибор - "пустая трата денег".
"Легко гнется сетка. Пробои бывают от обычного махания в воздухе";
"Абсолютно бесполезная вещь, тяжёлая, пока ты догонишь муху, да и ещё она должна попасть именно вовнутрь, слишком много условий для поимки одной мухи, смею предположить с комарами аналогичная история";
"Шершней не особо берет, только после 10 секундной процедуры перестают подавать признаки жизни";
"Совершенно бесполезная вещь, Я не знаю кем надо быть что бы успешно ловить ею мух. Полчаса гоняюсь за мухой по дому с этой ракеткой. Да она работает и хорошенько жарит мух, но поймать их...".