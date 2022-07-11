Как избавиться от насекомых в квартире

Насекомые наносят визиты не только в деревенские дома, находящиеся в непосредственной близости от лона природы. Городская квартира также не застрахована от непрошеных гостей – тараканов, муравьёв, клопов, блох, моли и т.д.
Находясь в безопасной для себя среде, не рискуя стать добычей хищных видов, эти «товарищи» чувствуют себя в квартире весьма вольготно. Как следствие, они размножаются в геометрической прогрессии, доставляя хозяевам жилья массу неудобств. Некоторые из них вредят имуществу, другие являются переносчиками заболеваний. Как же избавиться от назойливых насекомых? Есть несколько действенных способов.
Народные методы борьбы с насекомыми часто оказываются бесполезными. Численность вредителей сначала заметно сокращается, но со временем они привыкают к мелкам и отраве. Последующие поколения уже имеют стойкий иммунитет к этим средствам
Наилучший вариант в таком случае – вызвать СЭС на дом (санитарно-эпидемиологическая служба), работники которой специализируются на уничтожении различных домашних вредителей (не только насекомых, но и грызунов). Они используют наиболее эффективные средства для дезинфекции помещений.
Во время дезинфекции хозяевам нужно будет покинуть жильё, так как обработка зачастую проводится химическими средствами с резким запахом. Им рекомендуется в течение суток находиться где-то в другом месте, чтобы не отравиться за компанию с насекомыми. Квартира при этом не должна проветриваться, так что окна перед обработкой обязательно нужно закрыть. Важный нюанс – перед тем, как отправиться ночевать к родственникам, знакомым, друзьям, нужно тщательно осмотреть сумку и личные вещи. Нет ли там насекомых или их личинок?
Перед дезинфекцией следует оставить на виду минимум личных вещей. Посуду, продукты, бытовую технику – обязательно убрать в шкаф, предварительно обернув целлофаном. Это нужно, чтобы избежать их контакта с химическими веществами. Розетки тоже желательно чем-нибудь прикрыть. Мебель нужно отодвинуть от стен, чтобы обеспечить сотрудникам СЭС доступ в труднодоступные уголки квартиры.
Плинтуса, оконные щели, трещины в стенах – любимые места тараканов и клопов. Под коврами и в полу между досками предпочитают прятаться блохи, поэтому ковры перед санобработкой можно вынести на улицу или же выбросить (если не жалко). Если хозяевам пришлось столкнуться с молью, то им прежде всего следует расстаться с вещами из натуральной шерсти. Именно там бабочки моли откладывают свои яйца.
Часто насекомые распространяются по подъезду, проникают и в соседние квартиры. Так что есть смысл поговорить с соседями насчёт общей обработки помещений сотрудниками СЭС.
Существует несколько способов избавиться от насекомых, не прибегая к помощи химических средств. Каждый из них подходит для конкретного вида насекомых. Т.е. то, что поможет избавиться от клопов, может и не послужить панацеей от тараканов.
отпугнёт чистота на кухне. Если на столе или в мусорном ведре не будет остатков пищи, то им нечем будет питаться. В итоге они покинут вашу квартиру в поисках лучшей доли. Найдя гнездо муравьёв, положите рядом сушёную мяту или огуречную кожицу. Можно оставить на их «тропинке» микс из острого перца, кофейных зёрен и лимонного сока. Муравьи любят темноту, поэтому почаще распахивайте окна, впускайте в комнаты солнечный свет. В зимнее время – направляйте в сторону их гнезда свет от лампы.
можно приготовить аппетитное блюдо, состоящее из 2 клубней картофеля, нескольких яиц и борной кислоты. Сваренный в мундире картофель смешиваем с яичными желтками (тоже варёными). Добавляем в это пюре борную кислоту и формируем шарики, которые затем отдаём на съеденье тараканам.
нужно выставить на мороз. В зимнее время года достаточно вынести диван и постельное бельё на улицу, чтобы избавиться от этих теплолюбивых насекомых. Они очень чувствительны к запахам, поэтому кровать можно обрызгать лимонным соком, а в комнате расставить горшки с геранью. Подойдут для этих целей также лаванда и полынь. С муравьями, комарами, мухами, пауками, поможет справиться спрей из натуральных ингредиентов. Смешиваем 220 г яблочного уксуса с водкой или спиртом, добавляем 40 капель масла мяты и 10-15 капель масла лимона или лимонного сока. Тщательно смешиваем и обрызгиваем углы в квартире из распылителя. После применения убираем спрей в холодильник, при необходимости повторяем процедуру спустя несколько дней. Средства из магазина