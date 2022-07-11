Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
53 минуты назад

Что посадить на балконе: земляника и черри

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Даже в середине лета можно посадить овощи, ягоды, зелень и вырастить их в домашних условиях. Особенно для этого подходят лоджии, рассказала ландшафтный дизайнер Мария Цепкова.

Что посадить на балконе: земляника и черри
Фото:  РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Для посадки и выращивания на балконе подходят сразу несколько культур. Как правило, это однолетники, у которых не мощная корневая система, и им достаточно небольших горшков.

Базилик

Это ароматное растение, которое подходит не только для кулинарии, но и украшения балкона. По словам дизайнера, листья базилика красиво блестят на солнце, а вырастить его можно даже сейчас.

Помидоры черри

На балконе хорошо зреют маленькие помидоры. Дизайнер рекомендует высаживать не семена, а готовую рассаду, тогда урожай будет гарантирован.

Корнишоны

Балкон подходит и для выращивания маленьких огурцов, которые можно замариновать на зиму. Если сейчас купить готовую рассаду, они успеют созреть.

Также эксперт рекомендует посадить на балконе садовую мелкоплодную землянику. Ее можно попросить у друзей, которые выращивают ягоду на даче, передает «Вечерняя Москва».

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители