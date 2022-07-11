Что посадить на балконе: земляника и черри

Даже в середине лета можно посадить овощи, ягоды, зелень и вырастить их в домашних условиях. Особенно для этого подходят лоджии, рассказала ландшафтный дизайнер Мария Цепкова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Для посадки и выращивания на балконе подходят сразу несколько культур. Как правило, это однолетники, у которых не мощная корневая система, и им достаточно небольших горшков.

Базилик

Это ароматное растение, которое подходит не только для кулинарии, но и украшения балкона. По словам дизайнера, листья базилика красиво блестят на солнце, а вырастить его можно даже сейчас.

Помидоры черри

На балконе хорошо зреют маленькие помидоры. Дизайнер рекомендует высаживать не семена, а готовую рассаду, тогда урожай будет гарантирован.

Корнишоны

Балкон подходит и для выращивания маленьких огурцов, которые можно замариновать на зиму. Если сейчас купить готовую рассаду, они успеют созреть.