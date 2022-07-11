Агроном рассказала, как правильно организовать цветник на даче

В частности, уточнила она, необходимо знать отношение к свету и влаге тех растений, которые планируется высаживать, также нужно знать их продолжительность жизни и цветения, полноценные размеры, требования к почве и совместимость с другими культурами.

Она также рассказала о правилах организации цветника. Так, на дальнем плане принято высаживать более высокие растения, а на переднем – самые низкие. Идеальным является цветник, в котором не менее трех рядов и уровней, добавила эксперт. Чтобы определить нужное для цветника количество растений, необходимо учитывать их максимальные размеры во взрослом состоянии. Чтобы цветник выглядел естественно, подчеркнула Руденко, в одну группу следует высаживать нечетное число растений, размещая их в шахматном порядке и оставляя достаточно места для их роста. Разбивка цветника начинается с обозначения его границ, указала агроном. Затем нужно снять дерн, перекопать измельченную почву на 20–30 сантиметров. Можно также добавить компост, торф, песок и золу. После нужно сформировать земляную подушку, а затем перейти к разбивке грядок, наметив границы для каждой культуры. Для обозначения границ можно использовать некрупные природные камни, гравий, цветной песок или пластиковые бордюры, рассказала Руденко.