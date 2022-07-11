Предложен лайфхак для отчистки чайника от накипи

Легко отчистить чайник от накипи помогает простой продукт, который можно найти почти в каждой кухне, рассказывает канадская тиктокерша по имени Елена. На ролик, в котором предложен ее лайфхак для отчистки чайника, обратило внимание издание Daily Express.

Своим 68 тысячам подписчиков она показала грязный электрический чайник с накипью внутри и предложила вскипятить в таком чайнике воду и уксус.

«Я наливаю три кружки воды и три кружки белого уксуса. Должны быть равные части, можете лить на глаз. Затем взбалтываю и даю настояться: пять, десять минут, полчаса», — рассказывает Елена.