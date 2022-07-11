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58 минут назад

Назван легкий способ защитить клубнику от плесени

Lenta.ru

Защитить клубнику от плесени можно при помощи бумажных полотенец, утверждает американская нутрициолог Дженна Люк. На ее подсказку обратило внимание издание Daily Express.

Назван легкий способ защитить клубнику от плесени
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Люк, купленная клубника может быстро покрыться плесенью, но есть легкий способ, помогающий этого избежать. Для этого нужно помыть ее сразу же после возвращения из магазина, а потом положить в контейнер, выстеленный бумажными полотенцами.

После этого нужно дать ягодам просохнуть, объясняет нутрициолог.

«Как только клубника высохла, перекладывайте ее в чашу и храните в холодильнике. Вот и все», — говорит она.

Дом и сад,
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