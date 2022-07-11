Назван легкий способ защитить клубнику от плесени

Защитить клубнику от плесени можно при помощи бумажных полотенец, утверждает американская нутрициолог Дженна Люк. На ее подсказку обратило внимание издание Daily Express .

По словам Люк, купленная клубника может быстро покрыться плесенью, но есть легкий способ, помогающий этого избежать. Для этого нужно помыть ее сразу же после возвращения из магазина, а потом положить в контейнер, выстеленный бумажными полотенцами.