Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
3 часа назад

Чем подкормить капусту: секреты выращивания крупных и плотных кочанов

Крестьянская жизнь

Как вырастить качественную капусту, кочаны которой не будут разваливаться и порадуют дачника, рассказала эксперт.

Чем подкормить капусту: секреты выращивания кочанов
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

– Разваливаолог Виктория Мамедова. – Склонны к растрескиванию сорта раннего и ются кочаны не от того, что их чем то не подкормили, – поясняет бисреднего сроков созревания. Их не надо передерживать на грядках, лучше вовремя срывать. И, когда кочан завернулся и готов к срезке, не стоит усердствовать с поливом. Растрескивание происходит из за избыточного полива в том числе.

Зимние сорта не склонны к этому, их держат в поле до октября, если погода позволяет, чуть ли не до ноября. Случается, что разрежешь кочан, а внутри коричневые прожилки. Это признак недостатка кальция. Чтобы кочан на разрезе был полноценным, можно сделать внекорневую подкормку по листьям кальциевой селитрой. Но только в процессе роста, когда кочан начинает заворачиваться и размером чуть больше грецкого ореха.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители