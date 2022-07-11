Чем подкормить капусту: секреты выращивания кочанов

– Разваливаолог Виктория Мамедова. – Склонны к растрескиванию сорта раннего и ются кочаны не от того, что их чем то не подкормили, – поясняет бисреднего сроков созревания. Их не надо передерживать на грядках, лучше вовремя срывать. И, когда кочан завернулся и готов к срезке, не стоит усердствовать с поливом. Растрескивание происходит из за избыточного полива в том числе.

Зимние сорта не склонны к этому, их держат в поле до октября, если погода позволяет, чуть ли не до ноября. Случается, что разрежешь кочан, а внутри коричневые прожилки. Это признак недостатка кальция. Чтобы кочан на разрезе был полноценным, можно сделать внекорневую подкормку по листьям кальциевой селитрой. Но только в процессе роста, когда кочан начинает заворачиваться и размером чуть больше грецкого ореха.