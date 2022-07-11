Как устранить засор с помощью подручных средств

Полки магазинов наполнены множеством средств, помогающих при уборке дома, однако есть разные причины на то, чтобы обходиться без использования бытовой химии. Особенно это актуально для аллергиков или для тех, с кем проживают маленькие дети, а, может, в нужный момент у вас просто не оказалось под рукой чистящего средства. В таких ситуациях вам на помощь придут народные лайфхаки, о которых мы расскажем в этом материале. Разбираемся, как справиться с засором без специальных средств.
Одним из таких поделилась пользовательница ТикТока @kuz_evgeniia.
Девушка предлагает использовать для устранения засора в трубе использовать соду и уксус.
Такой способ поможет справиться с несложными засорами.
Помимо использования вышеперечисленных средств в качестве помощников при устранении засора, есть еще одно не менее известное – лимонная кислота.
ВАЖНО! Использовать кипяток можно в случае, если у вас металические трубы. Если трубы пластиковые, сначала подождите, пока вода немного остынет (хотя бы до 75 градусов).
Если данные методы не сработали и засоры оказались довольно серьезными, можно использовать вантуз или трос для прочистки труб.