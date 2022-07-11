Как устранить засор с помощью подручных средств

Полки магазинов наполнены множеством средств, помогающих при уборке дома, однако есть разные причины на то, чтобы обходиться без использования бытовой химии. Особенно это актуально для аллергиков или для тех, с кем проживают маленькие дети, а, может, в нужный момент у вас просто не оказалось под рукой чистящего средства. В таких ситуациях вам на помощь придут народные лайфхаки, о которых мы расскажем в этом материале. Разбираемся, как справиться с засором без специальных средств.