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2 часа назад

Как устранить засор с помощью подручных средств

Мира Маркина

Полки магазинов наполнены множеством средств, помогающих при уборке дома, однако есть разные причины на то, чтобы обходиться без использования бытовой химии. Особенно это актуально для аллергиков или для тех, с кем проживают маленькие дети, а, может, в нужный момент у вас просто не оказалось под рукой чистящего средства. В таких ситуациях вам на помощь придут народные лайфхаки, о которых мы расскажем в этом материале. Разбираемся, как справиться с засором без специальных средств.

Сода + уксус

Одним из таких поделилась пользовательница ТикТока @kuz_evgeniia.

Девушка предлагает использовать для устранения засора в трубе использовать соду и уксус.

  1. Для этого необходимо засыпать в отверстие раковины или ванны две столовых ложки уксуса и столько же раствора 9% уксуса.
  2. Спустя несколько минут откройте сильный напор горячей воды.

Такой способ поможет справиться с несложными засорами.

Лимонная кислота

Помимо использования вышеперечисленных средств в качестве помощников при устранении засора, есть еще одно не менее известное – лимонная кислота.

  1. Разведите в литре кипятка один пакетик лимонной кислоты и залейте в отверстие ванны или раковины.
  2. Спустя 30 минут откройте сильный напор горячей воды.

ВАЖНО! Использовать кипяток можно в случае, если у вас металические трубы. Если трубы пластиковые, сначала подождите, пока вода немного остынет (хотя бы до 75 градусов).

Если данные методы не сработали и засоры оказались довольно серьезными, можно использовать вантуз или трос для прочистки труб.

Дом и сад,Видео,
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