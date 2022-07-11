Реальные отзывы: почему меламиновые губки нужны на каждой кухне

Меламиновые губки — одно из наиболее полезных изобретений для кухни. Материал, изначально разработанный для изоляции и звукоизоляции, как оказалось, обладает невероятными чистящими свойствами. Подробнее о новом кухонном лайфхаке читайте в материале "Рамблера".

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Как они работают

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Меламиновые губки могут выглядеть довольно плотными и твердыми, но на самом деле они представляют собой заполненные воздухом решетчатые изделия из материала, называемого сополимером формальдегида, меламина и бисульфита натрия (переживать не о чем, формальдегид нейтрализуется в процессе производства ).

В отличии от химических средств для удаления пятен, меламиновые губки, по сути, действуют как очень мелкая наждачная бумага, которая может соскоблить нежелательные потертости без мыла. Отдельные нити материала так малы, что позволяет могут проникать в почти микроскопические зазоры практически на любой поверхности. Но они также очень твердые и абразивные, что позволяет им удалять пятна и потертости с основного материала.

Побочным эффектом твердости материала является его хрупкость, поэтому меламиновые губки могут расколоться и оставить после себя следы. Их нужно просто протереть влажным полотенцем, но стоит помнить, что меламиновые губки можно очень быстро порвать.

Как использовать

С небольшим количеством воды меламиновые губки отлично подходят для удаления потертостей с окрашенных стен, грязи с текстурированных подошв обуви и жира на кухне.

Но абразивные свойства меламина означают могут не подойти для полированных мраморных столешниц, сковородок с антипригарным покрытием или любого другого материала, на котором будут видны мелкие царапины. Если вы сомневаетесь, всегда проверяйте на незаметном участке, чтобы убедиться, что губка не повредит поверхность, которую вы пытаетесь очистить.

Реальные отзывы

Россияне, которые уже успели проверить меламиновые губки в быту, чаще всего сходятся на мнении, что они на ура справляются со своими задачами, однако зачастую быстро рвутся:

"Отмывают все, пользоваться надо в перчатках и не крутить, иначе ломаются. Отжимаю между рук, хватает надолго...";

"Чистят не оставляя царапин. Подходят и для посуды, и для керамики, и для металла - никаких следов. Раковину и краны тоже стал протирать только этими губками. Отжимаются хорошо, не киснут от влаги. Недостатков нет. Разве что мылятся не так хорошо, как поролоновые. Но это и не требуется. Обязательно должны быть под рукой в хозяйстве.";

"Рекомендую. Товар хороший. Но надо правильно использовать: в качестве губки для мытья посуды не подходит. В сухом или слегка влажном виде хорошо очищает посуду, например, турку; можно протирать сантехнику, стекла...";

"Стоит один раз попробовать и больше без них никак. Оттирала окна, белые кроссовки";