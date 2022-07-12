Как заставить грызунов бежать с вашего участка

Вас больше не будут расстраивать надкусанные овощи и фрукты.

Фото: Womanhit Womanhit

Появление грызунов на участке, особенно — мышей, можно назвать настоящей трагедией для грядок. Но кроме очевидной порчи урожая, грызуны приносят куда больше проблем, например, мыши и крысы часто переносят паразитов и инфекции, которые могут быть смертельными для человека. Мы решили выяснить у опытных дачников, что делать, если грызуны никак не могут забыть дорогу на ваш участок.

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Больше шума

Известный факт — мыши не переносят шума. Если грызуны атакуют ваш подвал по ночам, можно несколько ночей покараулить с тапком, чтобы зверь понял, что дом занят. Однако с участка мышь так просто не уйдет. Некоторые креативные дачники предлагают такой вариант: в дневное время не выключайте на участке музыку, главное, выкрутить максимально глубокий бас. Естественно, включать громкую музыку нужно пару раз в день минут на 10, чтобы помимо мышей у вас не начался конфликт с соседями.

Что это за запах?

Мыши и крысы невероятно чувствительны к запахам. Так, перечная мята для них отвратительна. Идеально, если вы купите эфирное масло в самой высокой концентрации и пропитаете ей кусочек ткани. Эту ткань разбрасываем по тем местам на участке, которые чаще всего оскверняют грызуны. Кстати, если у вас завалялся старый флакон ядреных духов, он тоже подойдет в качестве отпугивателя.

Сделай сам

Сегодня можно купить абсолютно любой профессиональный отпугиватель грызунов, но кто мешает вам проявить фантазию и сделать такое приспособление самостоятельно? Все, что вам понадобится, это пластиковая бутылка литра на полтора. Делаем несколько надрезов в виде буквы П, отгибаем получившиеся лопасти и закрепляем бутылку на вертикальном пруте, вбитом в землю. От ветра лопасти будут раскручиваться и вибрировать.

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