Реальные отзывы: электрическая мясорубка

Изначально мясорубки изобрели для того, чтобы было легче перерабатывать мясо в фарш, а после использовать его для приготовления котлет, тефтелей и иных блюд.
Современные электрические мясорубки стали гораздо умнее. Они не только справляются с различными видами мяса, но также могут смолоть кофе, сделать сок, нарезать овощи и даже замесить тесто. Стоит ли приобретать мясорубку и сколько пользы она принесет в действительности? Мы разобрались в этом вопросе и изучили отзывы реальных покупателей.
Выбрать хорошую электромясорубку не так просто, как кажется на первый взгляд. Они могут быть классическими, которые измельчают только мясо, и универсальными – такие помогут не только приготовить фарш, но и решить уйму других кулинарных задач (нарезать овощи, выжать сок и т.д.)
Стоимость электрических мясорубок также может быть совершенно разной. Цена самых бюджетных вариантов стартует от 2000 рублей, а самые дорогие модели могут обойтись в 40 тысяч рублей.
Многие покупатели остались довольны покупкой даже бюджетных электромясорубок. Вот, что пишут пользователи в отзывах на товар (авторская орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.):
"Это отличная техника для домашней кухни, которая существенно сократит вам время приготовления фарша и превратит процесс обычной готовки в творческий шедевр мастера кухни";
"Отлично справляется с изготовлением фарша. В считанные минуты пару килограмм мяса перемалывает на раз, два.
Шнековая соковыжималка в комплекте - супер вещь. Но не для изготовления соков в масштабе «на закрутки», а чтобы насладиться чудесным и полезным фрешем";
"Лучшая подруга на кухне. Пользуюсь не часто,но всегда с удовольствием..."
"Это моя помощница! Рекомендую всем хозяюшкам . Измельчает хорошо, очень быстро. 5-7 минут и готов домашний фарш. Перемалывает даже рыбу с косточками, особенно если пропустить два раза . Так же хочется отметить ,что и домашние заготовки с помощью этой мясорубки делаю. Лёгкая в обращении, не занимает много места ! Пользуюсь с большим удовольствием".
Однако некоторые пользователи нашли и минусы электромясорубок (авторская орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.):
"Твердое жилистое мясо и большие куски лука для мясорубки порой превращаются в проблему. Тут обычно спасает реверс. Но действительно бывает так, что кусок лука просто может бесконечно долго перемещаться внутри мясорубки буквально туда сюда. Я скидываю это на то, что ей просто не хватает скорости и частоты оборотов"
"Когда в ее ножи попадает что-то массивное, по звуку прямо чувствуется, что скорость уменьшается и мясо проходит с трудом. И нет, оно проходит, а не застревает. Просто чувствуется по поведению, что с трудом".