Реальные отзывы: электрическая мясорубка

Изначально мясорубки изобрели для того, чтобы было легче перерабатывать мясо в фарш, а после использовать его для приготовления котлет, тефтелей и иных блюд.

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Современные электрические мясорубки стали гораздо умнее. Они не только справляются с различными видами мяса, но также могут смолоть кофе, сделать сок, нарезать овощи и даже замесить тесто. Стоит ли приобретать мясорубку и сколько пользы она принесет в действительности? Мы разобрались в этом вопросе и изучили отзывы реальных покупателей.

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Электромясорубка: 5 критериев для выбора устройства

Выбрать хорошую электромясорубку не так просто, как кажется на первый взгляд. Они могут быть классическими, которые измельчают только мясо, и универсальными – такие помогут не только приготовить фарш, но и решить уйму других кулинарных задач (нарезать овощи, выжать сок и т.д.)

Стоимость электрических мясорубок также может быть совершенно разной. Цена самых бюджетных вариантов стартует от 2000 рублей, а самые дорогие модели могут обойтись в 40 тысяч рублей.

Мощность. Чем мощнее устройство, тем более сложные куски оно может обработать

Материал и форма корпуса

Комплектация

Дополнительные насадки

Защита от перегрузки – такие девайсы прослужат дольше тех, которые не оснащены защитой Вот критерии, на которые следует обращать внимание при покупке:

Отзывы реальных пользователей

Многие покупатели остались довольны покупкой даже бюджетных электромясорубок. Вот, что пишут пользователи в отзывах на товар (авторская орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.):

"Это отличная техника для домашней кухни, которая существенно сократит вам время приготовления фарша и превратит процесс обычной готовки в творческий шедевр мастера кухни";

"Отлично справляется с изготовлением фарша. В считанные минуты пару килограмм мяса перемалывает на раз, два.

Шнековая соковыжималка в комплекте - супер вещь. Но не для изготовления соков в масштабе «на закрутки», а чтобы насладиться чудесным и полезным фрешем";

"Лучшая подруга на кухне. Пользуюсь не часто,но всегда с удовольствием..."

"Это моя помощница! Рекомендую всем хозяюшкам . Измельчает хорошо, очень быстро. 5-7 минут и готов домашний фарш. Перемалывает даже рыбу с косточками, особенно если пропустить два раза . Так же хочется отметить ,что и домашние заготовки с помощью этой мясорубки делаю. Лёгкая в обращении, не занимает много места ! Пользуюсь с большим удовольствием".

Однако некоторые пользователи нашли и минусы электромясорубок (авторская орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.):

"Твердое жилистое мясо и большие куски лука для мясорубки порой превращаются в проблему. Тут обычно спасает реверс. Но действительно бывает так, что кусок лука просто может бесконечно долго перемещаться внутри мясорубки буквально туда сюда. Я скидываю это на то, что ей просто не хватает скорости и частоты оборотов"