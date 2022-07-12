Как привлечь в сад божьих коровок и зачем это делать

Симпатичные насекомые помогут справиться с вредителями и повысят урожай.

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Пожалуй, божьи коровки — одно из немногих насекомых, которые не вызывают страха или отвращения у большинства людей. Они выглядят трогательными, дети легко позволяют божьим коровкам ползать по своим рукам и с интересом наблюдают за ними.

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Однако дачники со стажем точно знают, что эти насекомые отличаются не только эстетичным видом красной блестящей спинки с черными точечками, но и пользой, которую могут принести огороду.

Маленькие труженики — настоящие хищники, они питаются тлей и другими мелкими насекомыми, которые не против полакомиться рассадой овощей и ягод. За день одна божья коровка может съесть около 600 особей тли, а небольшая колония полностью уничтожит вредителей в саду.

Кроме того, божьи коровки помогают опыляться растениям, перенося пыльцу на лапках. Поэтому привлечь их на свой участок мечтают многие дачники. Некоторые даже покупают колонии насекомых у специальных заводчиков. Но, если подготовить сад правильно, можно привлечь симпатичных стражей без вложений.

Откажитесь от химических пестицидов

Обработка дачи с помочью инсектицидов уничтожит не только вредителей, но и большинство полезных насекомых. Поэтому, если собираетесь привлечь божьих коровок на участок, откажитесь от химических опрыскивателей.

Естественные уничтожители вредителей справятся с этой задачей не хуже, к тому же можно не бояться, что ребенок съест немытую ягоду или овощ с грядки и отравится.

Привлеките сладким ароматом

Божьи коровки питаются не только тлей, но и нектаром растений. Чтобы сладкий аромат привлек насекомых, смешайте десять частей воды с одной частью сахара и одной частью пивных дрожжей или сывороточных дрожжей и обработайте смесью деревья и растения. Вскоре на них появятся первые божьи коровки, а размножаются они с невероятной скоростью.

Поставьте поилки

Как и любому живому существу, этому насекомому необходима вода. Установите в тени несколько мисок, засыпьте в них гальку или любые камушки и наполните водой. Так труженики смогут пить, не боясь утонуть.

Порадуйте любимыми растениями

Божьи коровки обожают пряные травы. Посадите в два раза больше мяты, укропа, петрушки и чабреца. Срезайте часть растений по необходимости, а другую половину оставляйте для насекомых.

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