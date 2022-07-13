4 крутых способа использования банановой кожуры на вашем огороде

Возьмите связку фруктов в эти выходные на дачу.
Выращивать бананы на дачном участке — не слишком хорошая затея, особенно в средней полосе. А вот использовать банановые шкурки на грядке можно и даже нужно. Мы подглядели, как наши соседи используют банан для улучшения своего урожая, и готовы поделиться полезной информацией с вами.
Большинство дачников использует дополнительный прикорм, как правило, уже в готовом виде. Но даже такая простая вещь, как банановая кожура, может дать много полезного. К примеру, в банановой кожуре содержится большое количество калия, фосфора, а также магния и кальция. Благодаря данным элементам происходит активный рост посадок, укрепляется иммунитет, питательные вещества из внешней среды в большем количестве поступают в корни и стебли.
Не спешите выкидывать даже одну банановую кожуру, так как в высушенном виде она может здорово помочь на вашем огороде. Когда шкурка будет готова, превращаем ее в порошок и используем либо в готовой прикормке, либо используем как самодостаточное удобрение. Лучше всего банановая кожура влияет на рост капусты, а также хорошо «кормит» цветы.
В этом случае нам снова понадобится сухая кожура. В дополнение к кожуре берем несколько яичных скорлупок, это важный момент. Измельчаем кожуру и скорлупу в кофемолке, после чего пересыпаем в емкость, где перемешиваем с сухой магнезией. Получившийся порошок заливаем литром воды и перемешиваем. Такое удобрение прекрасно подходит для подкормки цветов и ягодных грядок.
Все мы знаем как быстро портится банан, но в этом случае нам на руку, когда банановая кожура приходит в непотребный вид, ведь мы будем использовать ее для компостирования. В компостную кучу просто добавляем несколько шкурок банана — они не только добавят минералов, но и ускорят сам процесс гниения. Ваши растения скажут вам спасибо за дополнительный фосфор и магний.
Здесь уже используем свежие шкурки. Разрезаем на полоски и выкладываем на дощечки или блюдца, которые расставляем по периметру вашего огорода. На приятный фруктовый запах слетятся нужные вашим растениям насекомые. Но помните, что перед отходом ко сну блюдца стоит убрать, чтобы утром не падать в обморок от количества гусениц, которые тоже любят бананы.