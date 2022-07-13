4 крутых способа использования банановой кожуры на вашем огороде

Возьмите связку фруктов в эти выходные на дачу.

Фото: womanhit womanhit

Выращивать бананы на дачном участке — не слишком хорошая затея, особенно в средней полосе. А вот использовать банановые шкурки на грядке можно и даже нужно. Мы подглядели, как наши соседи используют банан для улучшения своего урожая, и готовы поделиться полезной информацией с вами.

Видео дня

Кожура — кладезь важных элементов

Большинство дачников использует дополнительный прикорм, как правило, уже в готовом виде. Но даже такая простая вещь, как банановая кожура, может дать много полезного. К примеру, в банановой кожуре содержится большое количество калия, фосфора, а также магния и кальция. Благодаря данным элементам происходит активный рост посадок, укрепляется иммунитет, питательные вещества из внешней среды в большем количестве поступают в корни и стебли.

Высушенные шкурки

Не спешите выкидывать даже одну банановую кожуру, так как в высушенном виде она может здорово помочь на вашем огороде. Когда шкурка будет готова, превращаем ее в порошок и используем либо в готовой прикормке, либо используем как самодостаточное удобрение. Лучше всего банановая кожура влияет на рост капусты, а также хорошо «кормит» цветы.

Кожура в виде жидкой прикормки

В этом случае нам снова понадобится сухая кожура. В дополнение к кожуре берем несколько яичных скорлупок, это важный момент. Измельчаем кожуру и скорлупу в кофемолке, после чего пересыпаем в емкость, где перемешиваем с сухой магнезией. Получившийся порошок заливаем литром воды и перемешиваем. Такое удобрение прекрасно подходит для подкормки цветов и ягодных грядок.

Компост

Все мы знаем как быстро портится банан, но в этом случае нам на руку, когда банановая кожура приходит в непотребный вид, ведь мы будем использовать ее для компостирования. В компостную кучу просто добавляем несколько шкурок банана — они не только добавят минералов, но и ускорят сам процесс гниения. Ваши растения скажут вам спасибо за дополнительный фосфор и магний.

Приманиваем опылителей