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3 часа назад

Четыре секрета огородника для того, чтобы вырастить сочный и круглый редис

Провинция.ру

Редис – излюбленный огородниками корнеплод. За сезон его можно успеть собрать два, а то и три урожая. Да и на столе летом редис никогда не лишний – к любому блюду полезная добавка. Однако вырастить круглый, ровный и сладкий корнеплод удается не всем. То вкус как трава, то кожура толстая и грубая. Итак, чтобы

Четыре секрета огородника для того, чтобы вырастить сочный и круглый редис
Фото: социальные сетисоциальные сети

получить идеальный сочный сладкий и хрустящий редис, вам понадобится:

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- Хорошая почва. Рыхлые, хорошо дренированные суглинки — оптимальный вариант. Глинистые придется разрыхлить песком либо перепревшими опилками. В плотном грунте корнеплод может вырасти кривым и невзрачным. И тщательно выбирайте место для грядки. Предшественниками не должны быть растения семейства крестоцветных.

- Солнце и вода. Культура считается светолюбивой, поэтому позаботьтесь о том, чтобы никакие деревья рядом грядку не затеняли. А вот с поливами важна регулярность, почва ни в коем случае не должна пересыхать, иначе кожура быстро загрубеет. Кроме того, именно от полива зависит и форма редиса. Формирование корнеплода начинается в момент появления настоящих листьев — на 3-5-е сутки после всходов. Он должен образоваться в верхней части стержневого корня, сразу под листьями. А вот если почва в этот момент сухая, то формироваться корнеплод будет ниже, там где есть влага. Вот и получается редис длинным и вытянутым.

- Простор. Всего за 20-30 дней растению надо успеть не только взойти, но и сформировать полноценный корнеплод. Поэтому оставляйте по 5 сантиметров между каждым входом и 12-15 сантиметров между рядками. Проще всего высадить ряд, а потом просто проредить всходы.

- Подкормка. Хорошо растет редис при поливах настоем куриного помета. Для этого 1 часть удобрения заливают 3 частями воды и оставляют на трое суток. Затем сливают и разводят в пропорции 1 литр на 10 литров воды.

Также любит редис и подкормку из дрожжей. Возьмите пакетик сухих дрожжей- 10 граммов, разведите в 10 литрах теплой воды, добавьте 100 граммов сахара и поставьте на 3 часа настаиваться. Затем разведите закваску обычной водой в пропорции 1 к 5 и пролейте грядку.

По материалам 7dach.ru

Фото - freepik.com / azerbaijan-stockers

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