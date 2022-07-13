Поливать, подстригать, удобрять: как сохранить газон в жару

Чтобы лужайка выглядела привлекательно, о ней необходимо правильно заботиться.

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Зеленая лужайка на дачном участке смотрится очень эстетично. На ней приятно играть детям, устраивать пикники или просто наблюдать за природой. Но ухаживать за газоном непросто: он то и дело грозится потерять зеленый, здоровый вид и стать желтой степью, которая совершенно не радует глаз.

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Это происходит из-за того, что злаки, которые составляют газон, находятся в постоянном стрессе: они посажены слишком плотно и страдают от постоянной стрижки. От нее, конечно, отказаться не получится, но другие негативные факторы можно минимизировать. Так, в жару спасти лужайку помогут несколько хитростей ухода.

Полив

Влажность почвы — один из определяющих факторов того, как выглядит газон летом. Важно, чтобы земля не была сухой, но и излишнего полива стоит избегать. Опытные садоводы рекомендуют поливать газон из расчета 4,5 литра воды на один квадратный метр лужайки.

При этом время полива не менее важно: если влага останется на траве под ярким солнцем, листочки сгорят. Поэтому лучше всего увлажнять почву перед восходом солнца, тогда вода останется в земле, но успеет до жары испариться с травинок.

Стрижка

Газон рекомендуют стричь не реже раза в неделю, чтобы он выглядел опрятным. При этом высота травы будет разниться, в зависимости от климата. Если лето в регионе теплое и влажное, можно оставлять короткие листики — около трех-четырех сантиметров.

Но в местах, где держится сухая и жаркая погода, стоит оставить травинки высотой 6—7 сантиметров. Они уберегут почву от пересыхания и выгорания под палящим солнцем.

Позаботьтесь о том, чтобы триммер или коса были острыми: иначе листочки будут травмироваться и желтеть. Скошенную траву можно оставить на лужайке на ночь.

Питание

Как и полив, питание и подкормка газона способны полностью его преобразить. Для лужайки подойдут удобрения медленного действия, они предотвратят разрастание дерна и не сожгут траву.

Идеальным удобрением лужайки станет азот: выбирайте смеси, в который содержится максимальное количество этого вещества. Удобрение вносят из расчета 500 граммов на 100 квадратных метров.

Подпитывать газон необходимо не реже одного раза в год, чтобы избежать истончения почвы. Перед тем, как удобрять газон, позаботьтесь об удалении войлочного слоя: это пористый слой корней и стеблей, которые накапливаются на поверхности газона. Он ухудшает вентиляцию и проникновение влаги и удобрения к корням растений.