Как преобразить дом и участок летом

Старую или просто надоевшую мебель можно освежить с помощью новой краски. Например, кухонный шкаф или стеллаж стоит покрасить в тон стене, так комната станет просторнее.

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В пустых комнатах без украшений можно повесить фотографии и рисунки, сменить шторы, поставить в угол помещения эффектное растение.

Также можно сделать гербарий из летних полевых цветов, сплести из них венок и повесить на дверь или положить как украшение на журнальный столик.

Если одному сложно, то стоит объединить усилия всей семьёй и вместе сделать новый стол или скамейку. Также можно просто дополнить уже существующие предметы мебели новыми деталями, например, цветной декоративной плиткой.

Небольшую дачу украсит уличный душ под открытым небом, его можно сделать в любом стиле и оформить на своё усмотрение. Такой объект будет не только радовать глаз, но и подарит свежесть жарким днём.