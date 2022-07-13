Зачем нужна соль на грядках со свеклой

Кажется, что может быть проще, чем вырастить свеклу, ведь она очень неприхотлива и почти не требует никакого внимания и особого ухода. Это действительно так. Но "Рамблер" готов поделиться неожиданным секретом. Рассказываем, что будет со свеклой, если внести соль на грядку.

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Когда корнеплоды начнут округляться, их можно полить слабым раствором соли: на ведро воды берем столовую ложку соли и даем раствориться. Это необходимо, чтобы придать свекле сладость. Примерно за месяц до сбора урожая можно еще раз полить грядку точно таким же раствором соли.

А вот еще несколько рекомендаций, если вы хотите повлиять на размер свеклы.

Для того, чтобы получить свеклу небольшого размера, не прореживайте всходы слишком сильно. Оставьте примерно десять сантиметров между кустиками, и тогда сможете рассчитывать на получение небольших, аккуратных и крепких плодов. Между рядами нужно оставлять примерно двадцать сантиметров. Если же вам нравится крупная свекла, тогда прореживать нужно сильнее, иначе корнеплодам будет некуда расти. Также свеклу можно подкормить древесной золой. Это нужно сделать дважды в за сезон.