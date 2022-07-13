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16 минут назад

Какие подкормки принесут пользу садовому винограду в июле

Крестьянская жизнь

В июле грозди винограда наливаются соком, чтобы совсем скоро порадовать вкусными ягодами. Садоводы рекомендуют внимательно отнестись к агротехнике этой культуры, чтобы урожай точно порадовал.

Какие подкормки принесут пользу садовому винограду
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

В первую очередь следует обратить внимание на минеральные подкормки, в которых содержатся магний, фосфор, цинк, калий, кальций, железо. Внесение таких подкормок нормализует кислотность почвы, а также обогатит ее необходимыми питательными веществами. Также дачники для удобрения винограда используют двойной суперфосфат, кальциевую селитру, калийную соль, сульфат магния.

Подкормки лучше вносить в жидком виде, предварительно растворив гранулы в воде. Поливая таким питательным раствором виноград, можно помочь веществам быстрее усвоиться и проникнуть к корням.

Например, можно приготовить полезную смесь, при этом сначала готовим суточную вытяжку «Суперфосфата», смешав 150 г вещества с 10 л воды. После раствор аккуратно сливают и добавляют в него 40–50 г калийных удобрений, таких как «Монофосфат калия», «Сульфат калия» или другие. Получившимся раствором можно опрыскивать кусты по листьям.

Еще одна из самых популярных июльских подкормок – раствор золы. Вместе с ним грозди не только созревают быстрее, но и вырастают более крупными и сладкими. Зола также помогает защитить растение от болезней и вредителей. Для приготовления раствора в 5 л воды подсыпают 80 г сухой древесной золы, смешивают и настаивают 3 дня. После смесью поливают под корень виноградные кусты.

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