Какие подкормки принесут пользу садовому винограду

В июле грозди винограда наливаются соком, чтобы совсем скоро порадовать вкусными ягодами. Садоводы рекомендуют внимательно отнестись к агротехнике этой культуры, чтобы урожай точно порадовал.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

В первую очередь следует обратить внимание на минеральные подкормки, в которых содержатся магний, фосфор, цинк, калий, кальций, железо. Внесение таких подкормок нормализует кислотность почвы, а также обогатит ее необходимыми питательными веществами. Также дачники для удобрения винограда используют двойной суперфосфат, кальциевую селитру, калийную соль, сульфат магния.

Подкормки лучше вносить в жидком виде, предварительно растворив гранулы в воде. Поливая таким питательным раствором виноград, можно помочь веществам быстрее усвоиться и проникнуть к корням.

Например, можно приготовить полезную смесь, при этом сначала готовим суточную вытяжку «Суперфосфата», смешав 150 г вещества с 10 л воды. После раствор аккуратно сливают и добавляют в него 40–50 г калийных удобрений, таких как «Монофосфат калия», «Сульфат калия» или другие. Получившимся раствором можно опрыскивать кусты по листьям.