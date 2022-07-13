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2 часа назад

Горчица и крапива: как помыть посуду без моющего средства

Мира Маркина

Если вы оказались на даче, и у вас кончились все моющие средства, или вы просто хотите перейти на более экологичный способ мыться посуды, без химикатов, вы можете использовать народные методы. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

Горчица и крапива: как помыть посуду без моющего средства
Фото: pxhere.compxhere.com

Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло отлично отмывает жир. Можно мыть посуду, просто с помощью губки и мыла, а можно сделать пасту. Для этого необходимо натереть 100 грамм хозяйственного мыла на крупной терке, добавить теплую воду и 75 грамм пищевой соды. Полученную смесь можно убрать в баночку и использовать для мытья посуды, а также плиты и раковины.

Крапива

Этот метод использовали наши бабушки и прабабушки, так как крапивы на участках всегда в избытке. Налейте горячей воды в таз, сорвите несколько стеблей растения и натирайте ими посуду. Только делайте это в перчатках.

Горчица

Не хуже химического средства отмывает посуду горчичный порошок. Он впитывает жир, поэтому с его помощью хорошо мыть не только тарелки и вилки, но и кастрюли и сковородки после жарки. Можно насыпать горчичный порошок на посуду, а затем протереть, а можно смешать его с водой и уже потом наносить кашеобразную массу на губку.

Песок

Песком хорошо мыть кастрюли и сковородки, на которых что-то пригорело. Мелкие частицы как скраб очищают поверхность посуды и убирают налет.

Дом и сад,
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