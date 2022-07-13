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1 час назад

Почему дачные огурцы горчат

Мира Маркина

На вкус огурцов влияет много факторов. Если они горчат, это значит, что в листьях синтезируется, а затем распределяется по всему плоду токсическое органическое соединение - кукурбитацин. Почему это вещество вырабатывается и как предотвратить горечь у огурцов, рассказываем в материале "Рамблера".

Почему дачные огурцы горчат
Фото: pxhere.compxhere.com

Одна из основных причин горечи у огурцов - это недостаточный полив, нехватка влаги. Также к этому приводят следующие факторы:

  • слишком жаркая погода;
  • перепады температуры;
  • бедная на питательные вещества почва: песчаная или глинистая;
  • нехватка подкормок;
  • неправильный уход (например, неправильный посев или отсутствие окучивания);
  • горький сорт огурцов.

Кроме того, причиной горечи в огурцах могут быть вредители: медведка, тля, паутинный клещ, белокрылка, трипсы, нематоды и другие. Огурцы вырабатывают кукурбитацин, чтобы отпугнуть насекомых.

Как понять, что огурец горчит? Сорвите лист и попробуйте его. Если он горчит, значит и плод будет горький. В 18 веке считалось, что из-за этого вкуса огурцы ядовитые. Однако есть мнение, что кукурбитацин улучшает работу печени и кишечника, а также снижает риск появления злокачественных опухолей и обладает противогельминтным действие.

Как предотвратить появление горечи в огурцах? Следите за регулярным поливом и своевременной подкормкой, выбирайте устойчивые к горечи сорта семян, проводите профилактические мероприятия по защите плодов от вредителей. При перепаде температур накрывайте огурцы пленкой или легким нетканым материалом - лутрасилом.

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