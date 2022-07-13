Почему дачные огурцы горчат

На вкус огурцов влияет много факторов. Если они горчат, это значит, что в листьях синтезируется, а затем распределяется по всему плоду токсическое органическое соединение - кукурбитацин. Почему это вещество вырабатывается и как предотвратить горечь у огурцов, рассказываем в материале "Рамблера".

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Одна из основных причин горечи у огурцов - это недостаточный полив, нехватка влаги. Также к этому приводят следующие факторы:

слишком жаркая погода;

перепады температуры;

бедная на питательные вещества почва: песчаная или глинистая;

нехватка подкормок;

неправильный уход (например, неправильный посев или отсутствие окучивания);

горький сорт огурцов.

Кроме того, причиной горечи в огурцах могут быть вредители: медведка, тля, паутинный клещ, белокрылка, трипсы, нематоды и другие. Огурцы вырабатывают кукурбитацин, чтобы отпугнуть насекомых.

Как понять, что огурец горчит? Сорвите лист и попробуйте его. Если он горчит, значит и плод будет горький. В 18 веке считалось, что из-за этого вкуса огурцы ядовитые. Однако есть мнение, что кукурбитацин улучшает работу печени и кишечника, а также снижает риск появления злокачественных опухолей и обладает противогельминтным действие.