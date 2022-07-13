11 ситуаций на кухне, в которых выручает обычная фольга

Иметь рулон фольги дома очень полезно. Infox.ru пишет про 11 ситуаций, в которых фольга поможет сэкономить время, силы и пространство в холодильнике.

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№1. Когда нет металлической губки. Скомканный шарик фольги может выполнять ту же функцию — очищать присохшие к посуде остатки еды.

№2. Когда нет формочек для кексов. Из фольги можно сделать простые формочки, а после использования просто выбросить их. Чтобы сделать одну формочку, возьмите лист фольги, сложите его в несколько слоев и сформируйте из него емкость. Так же можно сделать одну большую форму.

№3. Когда нужна воронка. Лист фольги легко свернуть в воронку, которая не будет разваливаться и промокать.

№4. Когда нет контейнера для еды. Например, если нужно завернуть остатки ужина друзьям с собой, сделайте небольшие миски из фольги, сложите туда еду и заверните края.

№5. Для хранения нарезок. Чтобы не загромождать холодильник тарелкой с остатками мясной, сырной или овощной нарезок, заверните их в фольгу. Так они вдобавок не заветрятся.

№6. Чтобы дольше сохранить еду теплой. Например, если решили взять для пикника горячие бутерброды — заверните их в фольгу.

№7. Когда нечем закрыть открытую бутылку. Просто замотайте горлышко бутылки фольгой.

№8. Чтобы сохранить плиту и духовку чистыми при «грязной» готовке. Можно накрыть всю плиту листом фольги, приготовить блюдо, а потом убрать фольгу — плита останется чистой. Лист фольги также можно постелить в духовке, если готовите на решетке.

№9. Чтобы доготовить в духовке пригорающие блюда. Когда верхушка блюда начинает пригорать, а внутри оно еще не пропеклось, накройте блюдо фольгой и доведите его до готовности.

№10. Чтобы быстрее охладить напитки. Оберните бутылки фольгой и уберите в морозилку.